Trágico final de joven ganadora de la lotería

Sin duda, uno de los sueños más comunes entre las personas es ganarse el premio gordo de la lotería. Pero tener a disposición grandes sumas de dinero conlleva una gran responsabilidad.

Callie Rogers, de 33 años, es el claro ejemplo de lo que podría suceder cuando se reciben copiosos recursos económicos siendo menor de edady sin un acompañamiento profesional.

En 2003, cuando Rogers era apenas una adolescente, de 16 años, tuvo la gran fortuna de ganarse el premio mayor de la lotería de Gran Bretaña.

Mientras vivía en la ciudad de Cockermouth, ubicada en el condado de Cumbria (Inglaterra), la joven recibió la suma de 1,87 millones de libras esterlinas (más de USD 1 millón).

UK’s Youngest prize winner Callie Rogers currently In £12,000-Per-Year Job once processing Winnings https://t.co/5avIBsx8Te pic.twitter.com/IjantqWoFe

Según reportó el diario inglés The Sun, Rogers comenzó a vivir sin límites: salía a excéntricas fiestas, consumía drogas y, entre otras cosas, invirtió gran cantidad de dinero en tres operaciones de aumento de senos.

El citado medio asegura que gastó alrededor de 300 000 libras (más de USD 400 000) en ropa de diseñador.

El medio afirma que, además, derrochó grandes sumas en otro tipo de cosas y repartió una parte importante de su fortuna entre sus familiares y amigos.

Su extraña posición social, conseguida a raíz de acertar en los números de la lotería, le trajo algunos problemas.

Según informó The Sun, la mujer fue atacada en el 2018 por Marie Hinde, de 38 años, y Jade Quayle, de 27, quienes intentaron robarle una gran suma de dinero luego de haber asistido a una fiesta juntas.

lottery has had a number of high profile winners including Callie Rogers who won £1.9m aged 16 http://t.co/4DNGPvfA8L pic.twitter.com/GXVyx88yB1

Luego del incidente, la mujer quedó inconsciente sobre un charco de sangre.

El ataque le dejó los dientes rotos, varias costillas fracturadas y una conmoción cerebral que desencadenó daños permanentes en su sentido de la vista. Debido a las lesiones que sufrió, las atacantes fueron arrestadas.

Su situación sentimental tampoco fue la mejor pues Nicky Lawson, el padre de sus dos hijos mayores, la abandonó luego de 5 años de estar juntos. Más adelante, según The Sun, la mujer tuvo varias relaciones, pero sus compañeros sentimentales buscaban su dinero.

En diciembre de 2020, la mujer fue capturada luego de estrellar su camioneta Hyundai Tucson sobre el terreno de un granero cerca de una zona de Crosby, ubicada en el pueblo de Sefton.

Unos policías se percataron de lo ocurrido y decidieron acercarse a observar, según declaró la fiscal Pam Fee. Tras el incidente, tanto Rogers como Jason Fearon (su pareja actual), de 31 años, intentaron escapar del sitio.

A propósito de su situación sentimental reciente, la relación de Fearon y Rogers no era bien vista por sus conocidos.

Según el medio inglés, los amigos que se enteraron de esta unión comentaron en redes sociales cosas como: ‘qué comience el drama’.

Pero volvamos al incidente, al gran punto que desencadenó la visibilidad del abismo en el que sucumbió después de ‘tocar el cielo’ hace más de 17 años.

Each day the news picture (Britain's youngest lottery winner Callie Rogers spent ALL £2m fortune) Not all of the authors we publish have literary agents HienaLouca – https://t.co/r6kgP2KnGY pic.twitter.com/eEd4isbwmW