¿Qué es no binario?

Nuevamente volvió a la conversación cultural los temas de género y la sexualidad, luego de que se difundiera el caso del primer sacerdote ordenado abierta mente como no binario por la Iglesia de Inglaterra.

Aunque la Iglesia históricamente ha sido una institución conservadora frente a muchos temas, como la homosexualidad. Con los nuevos tiempos, entre sus miembros han surgido aquellos que quieren plantear una revolución.

Ese es el objetivo de Bingo Allison, el primer sacerdote abiertamente no binario ordenado por una iglesia anglicana distinta a la católica. Desde pequeño creyó que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser discriminado. Ahora, con 36 años, asegura que la guía religiosa ha sido vital.

¿Qué es ser no binario?

En pocas palabras, alguien que no es binario o que no se ajusta al género no se siente necesariamente conforme con una identidad de género masculina o femenina, o se relaciona con elementos de ambas, o con ninguna.

Por ello, una persona no binaria puede preferir que se dirijan a ella utilizando los pronombres personales "ellos" y "ellas", en lugar de "él" y "él" o "ella" y "ella".

Lo no binario en la historia

De hecho, según Helthline, el género no binario se ha registrado desde el año 400 a. C. hasta el 200 d . C. , cuando en los antiguos textos hindúes se hacía referencia a las hijras, personas en la India que se identificaban más allá de lo masculino o lo femenino.

Desde Hijras en India hasta māhūs en Hawái, siempre ha habido personas cuyo género no encaja en el estereotipo de lo que significa ser hombre o mujer.

Celebrities que se identifican como no binario

En los últimos años, varios personajes destacados han expresado públicamente que se identifican como no binarios. Dos de los ejemplos más destacados son el cantante Sam Smith, que ha hablado en entrevistas de sentirse "tan mujer" como hombre, y la estrella de Queer Eye Jonathan Van Ness.

La cantante Demi Lovato utiliza ahora los pronombres "ellos" o "ellos". "Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que aún estoy descubriendo", explicó.

Otros actores que han hablado públicamente sobre su identidad no binaria son Asia Kate Dillon (Billions, John Wick Capítulo 3), Nico Tortorella (Younger) e Indya Moore, conocida por interpretar a una mujer trans en la aclamada serie dramática Pose, pero que se identifica como no binaria en la vida real.

También hay una serie de artistas e intérpretes no binarios que exploran la identidad de género en su trabajo, como las estrellas de RuPaul's Drag Race Bob the Drag Queen, Adore Delano, Shea Couleé, Sasha Velour y Violet Chachki.

