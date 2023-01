Sacerdote de la iglesia de Inglaterra se define como no binario

Desde que Bingo era niño creía que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser discriminado. Foto: Facebook Bingo Allison

Redación Elcomercio.com

Bingo Allison se considera como el primer sacerdote no binario de la iglesia de Inglaterra. Él se define como género queer o persona no binaria; es decir, que no se identifica como hombre o mujer.

Se trata de una persona de 36 años con tres hijos que cree que Dios le dirigió para descubrir la 'verdad’ sobre su identidad de género. Él habla sobre temas de género a través de redes sociales para difundir su mensaje.

Su formación

Allison creció en una familia conservadora, en donde escuchaba con frecuencia que las personas homosexuales “eran cosa pecaminosa”, de acuerdo con sus declaraciones al diario local Liverpool Echo.

Y desde que era niño creía que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser discriminado. “Mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes y había mucha ignorancia y mucha ‘otredad’. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas. Definitivamente estaba en mucha negación y parte de esa negación se manifestó en la negación de las identidades de otros”, aseguró.

Mientras se formaba como vicario -auxiliar del obispo- conoció el término ‘queer’, que se puede emplear para expresar que "la sexualidad y el género son complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra”, según explica Planned Parenthooh, una organización sin fines de lucro.

Y tras ser parte de retiros espirituales, la percepción que Allison tenía se transformó. “Fue mucho más difícil de lo que pensé haber salido del closet para luego permanecer en el closet. Definitivamente hubo muchas veces antes en las que cuestioné mi identidad, pero crecer en una forma más conservadora de cristianismo significaba que estaba mucho más allá de mi imaginación”, comentó al Liverpool Echo .

Una epifanía

Todo empezó cuando Bingo experimentó una epifanía hace siete años, mientras leía un pasaje del Antiguo Testamento.

En ese entonces, él redactaba un ensayo sobre cómo Dios creó la Tierra y le llamó la atención uno de los pasajes del Génesis. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”, leyó en Génesis 1:27.

Allison interpretó que ese texto se tratataba “de la masculinidad a la feminidad” y no de hombres y mujeres, según señala el diario citado. A esa reflexión, el sacerdote la calificó como una epifanía.



“Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física”, expresó.

A pesar de que a ciertas personas en la iglesia de su país les pareció escandalosa su transición, avalaron la decisión y, una vez completó los estudios, fue ordenado como sacerdote.

Ahora, con 36 años de edad, Bingo asegura que la guía religiosa ha sido vital y lucha por la inclusión de personas de la comunidad LGTBIq+. Él visita escuelas y grupos de jóvenes para mostrar que todos tienen un lugar en la iglesia.

Visita nuestros portales: