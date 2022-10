Novio descubre que su futura esposa tiene 4 hijos, en Nigeria

Un novio en Nigeria suspende la ceremonia de boda. Foto: Internet

Un novio nigeriano interrumpió la ceremonia de su boda al enterarse que su futura esposa es madre de cuatro hijos. Este hecho se viralizó en las redes sociales el martes 18 de octubre de 2022.

En la grabación del suceso se ve a un novio con traje formal negro molesto al saber la realidad de su pareja. Mientras, la novia con su vestido blanco de rodillas en el suelo intentaba disculparse.

El video también capta cuando los invitados y otras personas se unen para ayudar a la mujer a ponerse de pie, mientras le decían que dejara de llorar. Los medios no han dado detalles del por qué la novia le habría ocultado la verdad, aunque los usuarios no dudaron en reaccionar a este hecho.

Video viralizado desde Nigeria

Según el portal de noticias Upsocl, citando al medio de comunicación CorrectNG, el hombre se enteró en momentos que intercambiaban los votos, y reaccionó totalmente molesto.

“¡Cuatro años, y ella recién me lo dice! Ella me acaba de decir que tiene cuatro hijos. ¡Ella recién me lo está diciendo!”, señaló el hombre en el video.

El video cuenta con más de 2 millones de reproducciones en TikTok.

Algunos comentarios de los usuarios de las redes decían: “Si ella puede mantener eso en secreto, debe haber más que aún esconde”, “Si la historia es cierta, no culpo al novio en absoluto”, “¿Por qué no le dijo en su primera cita?” y “¿Por qué no se lo dice al hombre antes de la boda?”.

