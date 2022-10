Danna Paola aplaza concierto por depresión y ansiedad

Danna Paola explicó a sus seguidores que está atravesando por mucha ansiedad y depresión. Foto: Instagram @dannapaola

La cantante mexicana Danna Paola aplazó su gira 'XT4S1S' tras informar a sus seguidores que atraviesa problemas de depresión y de ansiedad. Así lo confesó la artista en redes sociales el pasado domingo 16 de octubre de 2022.

"Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte”, publicó Danna Paola en una historia de su cuenta de Instagram.

La intérprete de Oye Pablo comunicó que su show en Veracruz, México, previsto para el 22 de octubre será reprogramado para el 26 de noviembre de 2022 por la crisis emocional por la que pasa.

Una fotografía llorando fue la muestra de que la cantante no está teniendo su mejor momento. En la historia de Instagram también contó que varias "heridas emocionales" se han desbloqueado tras escuchar una letra de una canción. "Me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’", escribió.

La cantante decidió confesar su dolor ante los más de 35 millones de seguidores que tiene en Instagram. Dolor porque quiere que su gira sea perfecta y que el trabajo y esfuerzo que está poniendo tanto ella como su equipo sea el mejor.

Además, señaló que el proceso creativo de su 'XT4S1S' ha provocado un sube y baja emociones que han llegado a afectar su voz. "Llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro, y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo”, continuó la cantante.

Según la artista, lo más importante es brindar un show de calidad, pero confesó que los detalles de la gira están tomando más tiempo de lo que pensaba.

Los fanáticos no se han hecho esperar con su apoyo. Comentarios como “no estás sola”, “eres la mejor” resaltaron de ella algunos usuarios en redes según medios locales.

