Farmacia exige particular prueba a compradores que quieran adquirir medicamento para caballos

Una tienda de medicamentos y alimentos para mascotas en EE. UU. comenzó a hacer una particular exigencia luego de notar un aumento inusual en los usuarios interesados en comprar ivermectina, un antiparasitario para animales del que se ha difundido información falsa afirmando que sirve contra el covid-19.

Luego de ver que la ivermectina se vendía muy rápidamente, la tienda comenzó a exigir una foto del comprador con su caballo con el fin de comprobar que el medicamento realmente será usado para los animales.

La historia fue dada a conocer por el medio estadounidense Local12, que contó que en la tienda V&V Tack and Feed la ivermectina empezó a desaparecer muy prontamente.

Shelly Smith, la gerente de la tienda, descubrió gracias al testimonio de un comprador que este no quería el medicamento para sus animales sino para su esposa, quien había escuchado que este medicamento era útil para el covid-19.

Tras el suceso, la mujer optó por colgar un letrero advirtiendo los peligros de tomar este medicamento.

“Cuando estaba ordenando mi ivermectina, noté que nuestros distribuidores tenían eso, así que pensé en colgar uno también para que la gente sepa, por favor no tome esto”, aseguró la mujer al medio Local12.

A Las Vegas feed store is now requiring customers show proof-of-horse ownership before selling ivermectin, a medication for large animals that some humans are taking, thinking it can cure COVID-19. https://t.co/F79XHbhlHH



(📷: V&V Tack and Feed / @8newsNow) pic.twitter.com/5gaLdEEcyG