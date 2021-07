Encuentran búnker nazi mientras construían estacionamiento subterráneo

Redacción Elcomercio.com

En la ciudad de Lublin, Polonia, un grupo de trabajadores excavaban un terreno para construir un estacionamiento subterráneo cuando encontraron un búnker nazi que fue construido durante la ocupación alemana de Polonia en la Segunda Guerra Mundial.

Tras el asombroso hallazgo, también se percataron de que dentro de ese refugio había balas pertenecientes al ejército nazi y a los soldados rusos, por lo que supusieron que en ese lugar se produjo un enfrentamiento entre tropas.

El búnker fue descubierto siete metros por debajo de lo que funcionó como antiguo centro de escuelas de costura y de moda en Lublin.

La construcción subterránea nazi estaba tapizada con madera y tenía una escalera de acceso que daba a tres pasillos que se extendían por el subsuelo.

“El búnker se construyó utilizando métodos clásicos de minería”, señaló Dariusz Kopciowski, titular de la oficina de Conservación de Monumentos de Lublin, según el medio The First.

Un grupo de arqueólogos estudió y exploró el interior de los pasillos y hallaron varias botellas de agua mineral de marcas alemanas y de la República Checa, y además restos de municiones de armas de la Alemania Nazi y el Ejército Rojo.

Para The First esta no es la primera vez que se realizan hallazgos del pasado en la misma calle donde se descubrió el búnker, por ejemplo, se han hallado restos humanos que datan del siglo XVII.