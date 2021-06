Hallan mensaje en botella de plástico lanzada al mar en 2018

Una botella plástica con un mensaje en su interior lanzada en 2018 al mar en Rhode Island, en el noreste de EE.UU., viajó al menos 2 400 millas hasta ser encontrada el pasado 8 de junio de 2021 por un joven que pescaba en las islas Azores, en Portugal, señala este miércoles 16 de junio de 2021 el periódico The Boston Globe.

Christian Santos, de 17 años, hacía pesca submarina cuando vio una arrugada botella plástica que flotaba, con algo en su interior. La abrió y descubrió la nota, que fue escrita por un niño de 13 años de Vermont que visitaba a un familiar en Rhode Island.

“Es Acción de Gracias. Tengo 13 años y estoy visitando a mi familia en Rhode Island. Yo soy de Vermont. Si se encuentra, envíe un mensaje de correo electrónico a [email protected]”, era el mensaje en la botella, señala el diario.

Christian Santos, 17, has found a message in a bottle from RI to #Portugal. Santos was spearfishing in the Azores when he found a crumpled Powerade bottle with a message that read “It is Thanksgiving. I am 13 and visiting family in #RhodeIsland. I am from #Vermont” 🌊📝🍾 pic.twitter.com/OZgJjXsbeo