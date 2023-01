Luz Albán se apasiona por la danza y los proyectos culturales

La artista de 28 años se ha desenvuelto en varios espacios culturales que van más allá de la danza. Foto: Carlos Noriega/EL COMERCIO

Carolina Vasco

Desde su hogar, decorado con madera, plantas y vasijas de barro, Luz Albán detalla aspectos de su vida para El Comercio. Le apasionan los proyectos culturales. Se define como una bailarina, artista escénica y gestora cultural.

Danza y arte

Mi pasión por la danza y el arte empezó entre los 5 y 6 años de edad. Inicié con el ballet pero no me identifique mucho. Al crecer me interesé las danzas urbanas, el ‘breake dance’. Finalmente, fue a los 13 años cuando estuve presente en un concierto de Viuda Negra. Vi a dos bailarinas interpretar la danza contemporánea. Las vi libres y super expresivas. Desde ahí fue mi elección y empecé mi formación en la Escuela de Compañía de Danza.

A los 17 años fui a vivir en Francia. Quería conocer nuevas culturas, ciencias sociales pero paralelamente, quería bailar y estudiar. En Francia estudié en el conservatorio de danza contemporánea.

¿Cómo se define dentro del espacio cultural?

Como una artista multidisciplinaria. Me interesé también por el circo, al conocer más sobre la rueda 'cyr', que es metálica, en la que un artista gira y hace piruetas. También me encuentro inmersa en proyectos teatrales. Dentro de mi carrera escénica trabajo en productos audiovisuales y publicitarios como la activación de marcas. Por ejemplo, para una marca de ‘jeans’ aparecí como una bailarina que usa telas elásticas.

¿Cómo surgió la idea de crear El Útero?

A los 23 años volví de Francia. Su objetivo fue trabajar por necesidades de Ecuador. Es así que surgió la idea de crear El Útero. Albán es una de las socias fundadoras. Este lugar surgió para albergar, y fortalecer a una gran variedad de disciplinas culturales que se integran para crear vínculos entre artistas, actores, productores y comunidad.

Soy una persona trabajadora, creo en lo que hago, para lograr mis objetivos, soy cumplida. Fui buena alumna, me gusta lo que hago y lo que hago me gusta hacerlo bien, esto me ha ayudado para que El Útero sea estable.

¿Qué influencia ha tenido El Útero en su vida artística?

El Útero me ha ayudado a empoderar un proyecto cultural. Han pasado 5 años desde su creación, ahora me invitan a conferencias, esto me ha ayudado a crecer en lo personal y profesional. También esto ha influenciado en mi forma de ser, como una mujer capaz, de carácter fuerte, libre, expresiva.

¿En qué otros proyectos culturales está inmersa?

Si bien es cierto existen proyectos en El Útero, otra parte de mi carrera es creada desde mi experiencia como bailarina. Fue así que surgió Dúo Corpórea junto a mi compañero Jean Liendo. Él es un bailarín venezolano que practica danzas urbanas, break dance, mientras que yo me inclina por las danzas contemporáneas. Lo que se busca es conjugar artes escénicas del movimiento y crear una obra dual.

¿Cómo surgió la idea de crear Kawá Cocina?

Durante el tiempo que vivió en Francia me volví vegetariana. La primera razón fue económica. Los gastos los afrontaba yo. No tenía idea tampoco qué tipo de carnes cocinar. Además, eran costosas y de mala calidad. Entonces, empecé a investigar y buscar otras alternativas. Cuando regresé a Ecuador justamente, surgió, Kawá Cocina. En realidad, es un proyecto de mi madre, Giovanna Ruggiero, que es vegetariana desde hace 30 años. Uno de sus sueños era tener un espacio gastronómico en el que se pueda tomar un café y comer de forma saludable.

En un aspecto más personal e íntimo ¿Por qué decidió vivir sola?

Desde hace 2 años vivo sola. Mi compañera es una perra husky, llamada Aira. Es como mi hija. Además, está por cumplir 2 años junto a su pareja, un profesor de bicicleta.

Vivo sola porque amo mi soledad, me gusta encontrarme con mi misma. En mi trabajo estoy siempre en contacto con otras personas. Cuando llego a su casa, siente que tiene un momento para respirar y tranquilizarse. Sin embargo, junto a mi pareja ya tomamos la decisión de vivir juntos en Tumbaco.

A veces siento que tengo poco tiempo libre para mí misma. Trato de no saturarme con demasiado trabajo. Soy perfeccionista y eso me lleva, a veces, a olvidarme de mi bienestar. Trato de enfocarme en no olvidarme de sí misma. Decido bailar, pero no solo para crear algo; sino bailar por placer. Le gusta también cantar, porque no lo hace de forma profesional, canta sola en su casa. Así libera muchas emociones, y distintas sensaciones.

Además del baile ¿qué más le apasiona?

También me inclino por entrenar, trabajar en mi fuerza. De hecho, voy al gimnasio, no para verme bien, sino para sentirse bien, así se olvida de la ansiedad. Dice que hace unos meses se planteó escribir más y leer más. Ahora mismo estoy leyendo ‘Clarity and connection’ de Yung Pueblo. Trata sobre el amor propio, a lidiar con traumas y emociones.

Además, me encanta viajar pero mi trabajo no me lo permite. Los fines de semana tengo proyectos independientes, siempre tengo que ensayar. Me gustaría regresar a Francia y volver a ver a mis amigos. También quisiera conocer Argentina, Colombia o México por la diversidad cultural.

