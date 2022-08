Guayaquil recibirá a 8 escritores extranjeros, en septiembre

La Feria del Libro 2022 incluirá el concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja, que premiará al ganador con USD 10 000. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Agencia EFE, EL COMERCIO

El escritor chileno Cristian Alarcón, último ganador del Premio Alfaguara por su novela ‘El tercer paraíso’, y el periodista argentino Martín Caparrós serán parte de los ocho invitados internacionales de la octava edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil, que se celebrará del 21 al 25 de septiembre.

Junto a ellos también estarán la peruana Katya Adaui, las españolas Pilar Del Río y Cristina Morales; la escritora juvenil salvadoreña Jasmín Martínez, el politólogo argentino Agustín Laje y la escritora argentina Gabriela Cabezón, según anunció la Empresa Pública Metropolitana de Turismo de Guayaquil, entidad organizadora del certamen.

Además de los ocho invitados internacionales también participarán 28 invitados nacionales en distintas actividades como presentaciones de libros, coloquios y sesiones de clubes de lectura.

La FIL de Guayaquil ocupará 4 000 metros cuadrados en el Centro de Convenciones de la ciudad, un espacio donde se instalarán 50 expositores entre editoriales, librerías y clubes de lectura.

Una celebración

Este año, el certamen literario de la segunda ciudad más grande Ecuador celebrará los 100 años del nacimiento del premio Nobel José Saramago, en una conmemoración donde participará su viuda, Pilar Del Río, presidenta de la fundación que lleva el nombre del escritor portugués.

También se conmemorará el centenario de los nacimientos de Stan Lee, quien ideó los cómics de superhéroes de Marvel; y de Charles Monroe Schulz, creador de las viñetas de Charlie Brown.

La feria tendrá una nueva edición del concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja, con un premio de USD 10 000 para el ganador y la publicación de la obra por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Turismo de

Guayaquil, capital del Guayas.

Los asistentes también podrán participar en trivias de lectura para ganar vales de compras en las librerías participantes, así como competir en un concurso de cosplay, con disfraces inspirados en personajes literarios.

Exposición del Salón de Julio

Entre tanto, las obras participantes en el concurso Salón de Julio de este año, a propósito de las fiestas de fundación de la ciudad, continuarán expuestas al público hasta el 27 de agosto.

En esta ocasión, los trabajos son presentados en las salas Polivalente, de Arte Contemporáneo y la Galería que está ubicada en el mezzanine del Museo Municipal.

Los ganadores fueron el guayaquileño Cristhian Godoy, con ‘La paradoja del sueño’ (USD 10 000). El segundo puesto fue de Ilowasky Ganchala, de Guaranda, con ‘Granadero’ (USD 6 000). El tercer lugar fue para la guayaquileña Francesca Palma, con ‘Mutate is the compilation of events that no longer exist’ (USD 4 000).