Multas por deudas de patentes generan reclamos en todo el país

Una funcionaria atiende el requerimiento de un contribuyente, quien busca información sobre el pago de tasas y tributos. Foto: Cortesía Municipio de Santo Domingo

Redacción EL COMERCIO (I)

Los sancionados coinciden en que no tienen un local comercial y, por tanto, no se les puede exigir el pago de una patente municipal.

Este impuesto, que se relaciona con la protección que da una entidad estatal a un nombre o denominación de una actividad económica, sigue generando reclamos de profesionales y de emprendedores.

En Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo, por ejemplo, hay quejas porque pocos conocían que el hecho de tener un RUC los obliga a pagar una patente en los cabildos. De hecho, el cumplimiento de este impuesto ya finalizó y un 16% de usuarios del Puerto Principal tiene pendiente esta deuda; un 17% en la capital azuaya; y el 59% en Santo Domingo, de acuerdo con datos de esos municipios.

Dependiendo del ayuntamiento, este impuesto se encuentra entre el segundo y tercer lugar de mayor relevancia dentro de los que generan rentas sobre la propiedad. Así lo indica Orlin Álava, experto en temas tributarios, para quien habrá una contracción en las arcas de los ayuntamientos si se considera su importancia dentro de la recaudación anual.

Recaudaciones y multas

Los cabildos dan plazo para que se cumpla con el pago de la patente hasta mayo a personas naturales y en junio para las sociedades económicas.

Pese a que ese tiempo ya terminó, en Santo Domingo por ejemplo se recaudó hasta junio el 40,69% de lo proyectado.

Esto es USD 1,14 millones, de los USD 2,8 millones que se previeron para este año, de un total de 54 000 contribuyentes.

En Guayaquil, en cambio, las multas por patentes hasta el 31 de julio pasado ascendieron a USD 8 670. El Municipio explicó que los valores recaudados corresponden a períodos anteriores.

En el Puerto Principal, la recaudación alcanzó el 84%, es decir, 16,8 millones de los USD 20 millones proyectados entre 1 107 527 usuarios. Por otro lado, Cuenca logró el 83% de la meta al obtener USD 10,19 millones de los USD 12,27 millones esperados de entre 100 751 contribuyentes. Los que no lograron cancelar la patente deberán pagar el 3% de una multa por cada mes.

Para múltiples profesionales

Esta medida, que está vigente desde hace más de una década, contempla que el rubro que se debe pagar se calcula en función al costo total de todos los bienes e inmuebles donde se ejerce la actividad.

Fotógrafos, auxiliares de enfermería y proveedores de bocadillos, que recibieron notificaciones en sus correos electrónicos por no pagar, ven un vacío en este esquema. En el caso de ellos, prestan sus servicios en lugares que no corresponden a su patrimonio. No obstante, la normativa, que está amparada en el Cootad y ordenanzas, obligan a que estos prestadores paguen.