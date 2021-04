Cuatro videojuegos gratuitos son una opción para el confinamiento

Los videojuegos pueden convertirse en los mejores aliados para evitar el aburrimiento durante el confinamiento. Por un momento, las personas podrán transportarse desde sus hogares a un futuro dominado por máquinas salvajes, subirse a una nave espacial o convertirse en Pac-Man y competir contra otras 99 personas.

Durante este sábado 24 y domingo 25 de abril del 2021, que rige la restricción de movilidad ante el repunte de los casos de covid-19, las personas pueden divertirse sin salir del hogar con algunas opciones gratuitas.



Horizon Zero Dawn



Estefano Dávila, 'gamer' y blogger de República Tecno, considera que Horizon Zero Dawn es uno de los mejores juegos, que ahora está disponible de forma gratuita para Play Station 4 y Play Station 5. Este es uno de los videojuegos que, como parte de su iniciativa Play at Home, Play Station decidió ofrecer durante este mes sin costo a sus usuarios.



Play at Home es un programa de esta compañía, que justamente fue creado para motivar a las personas a quedarse en casa y así evitar que el virus se siga expandiendo. Dávila explica que si los interesados descargan Horizon Zero Dawn durante este mes, podrán jugarlo de forma gratuita sin límite de tiempo.



Esta franquicia se ha convertido en una de las más vendidas y solicitadas de Play Station. La historia se enfoca en las aventuras de Aloy, una joven que vive en un futuro dominado por máquinas.



La página Metacritic, especializada en calificar videojuegos, le otorgó 89 puntos a Horizon Zero Dawn. Esta calificación es un promedio que se obtiene al recoger 115 críticas en línea.



Alien: Isolation



Alien: Isolation es uno de los videojuegos más recomendados para PC. Este se puede obtener sin costo hasta el 29 de abril en la página de Epic Games Store. Si se lo reclama hasta esa fecha, explica Dávila, es posible jugarlo gratuitamente en el futuro.



Este videojuego es considerado uno de los mejores representantes del género terror, donde se pone a prueba constantemente a los usuarios. La historia se desarrolla en un ambiente de tensión continua.



Alien: Isolation transmite el mismo miedo que logra generar el filme de 1979 de Ridley Scott. Actualmente se incluye el Downloadable Content Last Survivor. Esta es una extensión para el videojuego que usualmente tiene un costo.



La página Metacritic le otorgó 81 puntos, que es el promedio de las 41 críticas recogidas en línea sobre el juego.



Assasin´s Creed Rebellion



Una hermandad de asesinos que opera en la España del siglo XV es parte de la trama de Assasin´s Creed Rebellion. Este videojuego es uno de los más recomendados para móvil y que actualmente se puede obtener de forma gratuita.



Dávila cuenta que Assasin´s Creed Rebellion incluye más de 60 diferentes personajes. El objetivo es formar equipos de tres asesinos para luchar contra los Templarios. Los jugadores deberán superar cientos de misiones para subir de nivel y seguir enfrentando nuevos retos. Es importante contar con las mejores armas, armaduras y equipamiento.



Metacritic le coloca 63 puntos, que es la calificación promedio basada en nueve críticas. Assasin´s Creed Rebellion está disponible para iOS y Android.



Pac-Man 99



Pac-Man 99 es una de las recomendaciones para los usuarios de Nintendo. Este juego es gratis para quienes cuentan con la suscripción de Nintendo Switch Online. Dávila explica que es complicado encontrar opciones totalmente gratis en esta plataforma. Si se cuenta con la suscripción, se puede acceder a una extensa biblioteca de juegos “retro” como Pac-Man.



En este caso, el videojuego ofrece una versión moderna que permite interactuar con otros 99 ‘gamers’ que estén en línea en ese momento. La meta es lograr el primer puesto. El juego se complica, ya que los otros usuarios pueden enviarle fantasmas y otras pruebas.



En la página de Metascore, este videojuego obtuvo 76 puntos. Este puntaje se obtuvo con base en 21 críticas.