El concierto de Luis Miguel se suspendió en Guayaquil 

El concierto del cantante mexicano Luis Miguel, previsto para la noche del 13 de marzo del 2019 en Guayaquil, se suspendió. Los organizadores informaron que habrá una reprogramación.

La presentación de 'El Sol de México' debía realizarse en el estadio Modelo Alberto Spencer, pero debido a 'fallas técnicas' quedó aplazado en una noche de mucha lluvia en el Puerto Principal. Muchos espectadores esperaron más de dos horas bajo el aguacero, pero al final el cantante no actuó sobre el escenario. Representantes de la organización informaron que el cantante no pudo presentarse por problemas técnicos, que fueron una consecuencia de la lluvia.



Se conoció que el gobernador Raúl Ledesma realizó un pedido al Fiscal del Guayas para que se impida la salida del país al artista. Así lo informó la periodista Tania Tinoco en su cuenta de Twitter.



No obstante, desde la organización del concierto se aseguró que el artista dejó el país.



"Estamos con los organizadores del concierto de #LuisMiguel, precautelando los derechos de los ciudadanos asistentes, verificando que no sean perjudicados de ninguna manera. Les estaremos informando en las siguientes horas las acciones que garanticen los derechos del consumidor", publicó poco antes de las 23:00 el Gobernador del Guayas en la cuenta de Twitter @raulclementelh.

Indignación en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil. Luis Miguel suspende su concierto e intenta salir del país. Un vocero de los organizadores dice que la razón es “fallas técnicas “ — Tania Tinoco (@tinocotania) 14 de marzo de 2019

Estamos con los organizadores del concierto de #LuisMiguel, precautelando los derechos de los ciudadanos asistentes, verificando que no sean perjudicados de ninguna manera. Les estaremos informando en las siguientes horas las acciones que garanticen los derechos del consumidor. https://t.co/or6cHrcvnA — Raúl Ledesma Huerta (@raulclementelh) 14 de marzo de 2019

Los Simpson predijeron la cancelación del concierto de Luis Miguel pic.twitter.com/bpqVu6ccNU — Peppo (@Joal91) 14 de marzo de 2019

Se cayó facebook, instagram, whatsapp y Luis Miguel. — Andrés🦇 (@AndresVS) 14 de marzo de 2019