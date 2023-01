La cantante española Ana Torroja anunció en redes sociales que Ecuador es uno de los países que visitará con su Tour Volver. Foto: Tomada de Twitter Ana Torroja

Ana Torroja, quien fuera vocalista del grupo Mecano, eligió a Ecuador como uno de los destinos este 2023 de su 'Tour Volver' y los seguidores de Mar Rendón ya están "en campaña" para que la artista ecuatoriana abra el o los conciertos de la española en el país.

"Notición de Año Nuevo. ECUADOR ¿Estáis listos?", escribió la española en su cuenta en Twitter. La organización del evento está a cargo de Top Shows, que también hizo el anuncio en sus redes sociales. La ciudad o ciudades que abarca el tour, así como la fecha o las fechas en que se realizará aún no han sido reveladas.

Bienvenida desde ya querida @Ana_Torroja será un gusto enorme tenerte este 2023 en Ecuador para disfrutar de un concierto inolvidable 🙌🏻👏🏻 @TOPSHOWSECUADOR https://t.co/yESAuss0ac — Christian Del Alcázar Ponce (@cdaponce) January 8, 2023

Me cuesta tanto olvidarte

El 'Tour Volver' incluye los éxitos de Torroja en su época en Mecano, con la que vendió más de 25 millones de discos hasta la fecha, entre ellos canciones como Hoy no me puedo levantar, Hijo de la Luna o Me cuesta tanto olvidarte.

El anuncio del próximo paso de Ana Torroja a Ecuador provocó la alegría de los fanáticos que siguen su trayectoria desde sus inicios, pero también de aquellos que han llegado a conocerla por la interpretación que hiciera el año pasado la artista ecuatoriana Mar Rendón del tema Me cuesta tanto olvidarte en el reality La Academia, de México, donde se alzó con el tercer lugar.

La versión que hiciera Mar Rendón de este tema de Mecano le valió aplausos de pie del jurado del reality mexicano. Solo en YouTube el video oficial de la presentación, subido por La Academia, tiene cerca de un millón de visitas. El tema interpretado por la ecuatoriana también ha ocupado los primeros lugares en las distintas plataformas de música. afianzándose como una de las favoritas del público.



"Nos gustaría q le des la oportunidad de abrir tú concierto a @MarRendonMusica que es la nueva promesa musical ecuatoriana. ME CUESTA TANTO OLVIDARTE ha marcado la carrera y ojalá pudieran cantarlas juntas", escribió una de las fanáticas de Rendón en Twitter. Y la idea parece encantarle a la artista ecuatoriana, quien dio like al tuit.



SI ESTAMOS LISTO... Y Nos gustaría q le des la oportunidad de abrir tú concierto a @MarRendonMusica q es la nueva promesa musical ecuatoriana. ME CUESTA TANTO OLVIDARTE a marcado la carrera y ojala pudieran cantarlas juntas @sonymusicmexico @Azteca @LaAcademiaTV @TOPSHOWSECUADOR pic.twitter.com/OBKc5gcMmN — lavivi (@lavivi39) January 7, 2023

Como en anteriores presentaciones de su tour en otros países, además de sus éxitos con Mecano, Torroja interpretaría una selección de sus éxitos en solitario que incluyen las canciones Hora y Cuarto, A Contratiempo, Ya no te quiero y Sonrisa. Así también sencillos más recientes como Cuando te me bailas o Mil Razones.

Ana Torroja ha lanzado durante su carrera en solitario seis álbumes, incluido su proyecto más reciente 'Mil razones', y ha obtenido múltiples nominaciones a los Premios Grammy Latinos, incluida una nominación en la categoría Mejor Álbum Doble en el año 2000 y Mejor Álbum Pop Femenino en 2003.

