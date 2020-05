Las compras en línea deben realizarse solo en portales con seguridades

LEA TAMBIÉN

La pandemia no ha impedido que los usuarios compren en línea, sobre todo, cuando se aproxima la celebración del Día de la Madre, fecha en la que aumenta la comercialización de obsequios.

El riesgo más importante es el asociado a la forma de pago, debido a que se puede exponer información sensible del comprador. Entre esta se encuentran los números de cuenta, de tarjeta de crédito, claves, entre otros, para ser utilizados posteriormente de manera fraudulenta en compras, falsificación de identidad, etc.



Pese a los potenciales riesgos, según Infodata, tres de cada 10 cibernautas aseguran comprar en línea al menos una vez al mes, y dos de cada 10 adquieren productos o servicios en la red cada semana.



Galoget Latorre, experto en ciberseguridad, recomienda acceder escribiendo la dirección URL de la tienda directamente en el navegador. No es aconsejable entrar en enlaces de correos sospechosos. Latorre dice que hay que verificar la identidad de la tienda en el certificado digital (candado verde de seguridad).



Muchos sitios falsos tienen el cifrado HTTPS. Por ello, Latorre considera también importante tener instalada en el computador una solución de seguridad antivirus que incluya módulos de protección de acceso a la web. Este sistema alertará al usuario si intenta ingresar a un sitio falso y bloqueará el acceso.



Latorre sugiere, además, no dar clic en los avisos publicitarios que suelen aparecer en las páginas que visitamos. Esos espacios los puede comprar cualquiera para darse a conocer. Es mejor ingresar al sitio original y buscar la oferta mencionada.



Una de las mejores medidas de protección para evitar cobros indebidos o estafas en las compras es disponer de una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta bancaria dedicada en exclusiva para los pagos por Internet con transferencias por el importe exacto de las compras.



Latorre propone utilizar plataformas intermediarias como PayPal. Afirma que de esa forma los usuarios no tendrán que ingresar su número de tarjeta de crédito en todo sitio web.

Una de las formas comunes para el robo de números es la creación de páginas falsas que se ven muy similares a las originales. Latorre explica que las personas pueden estar en el sitio www.amaz0n.com creyendo estar en www.amazon.com. También se puede, a nivel bancario, deshabilitar los consumos en el exterior luego de una compra.

Otra opción es la verificación por dos pasos. En ese caso, para finalizar la compra, el usuario debe ingresar un código que llega a su correo electrónico o teléfono.



Si va a comprar en línea, debe asegurarse de que el comercio ofertante tenga un sistema de cifrado al momento de pagar. Esto ayuda a que la información ingresada al sitio no sea visible para terceros.