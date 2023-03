Abby, uno de los personajes del videojuego 'The Last of Us' en los que se basa la serie. Foto: Captura de pantalla

Redacción Entretenimiento (I)

Neil Druckmann, productor de 'The Last of Us', anticipó un personaje para la segunda temporada de una de las series más vistas de la plataforma HBO Max.

Neil Druckman publicó en su cuenta de Twitter un póster. Ahí se observa un brazo, el de un personaje que es bastante conocido en el videojuego en el que se basa la serie.

Se trata de Abby, un papel clave para dar continuidad a esta producción. Quienes dominan el videojuego saben de sobra de quién se trata.

"No hay TLoU en HBO esta noche. Pero la segunda temporada ya está en camino!". tuiteó Neil Druckmann, cocreador del videojuego y productor de la serie de HBO. "¡Resiste y sobrevive!", escribió el productor de 'The Last of Us'.

Los seguidores de esta serie esperaban que se emitiera un capítulo 10 de la primera temporada. Querían un avance de la siguiente entrega.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, las expectativas se centran en los detalles por conocer de la nueva temporada como la ratificación de personajes y la inclusión de otros, como Abby.

Abby es un protagonista del videojuego. Se trata de un personaje violento, a quien se lo puede maniobrar en el videojuego. En el póster que posteó Druckmann, el enorme antebrazo, lleno de ira, empuña un martillo, una de sus armas cuerpo a cuerpo en el juego.

'The Last of Us' y nueva temporada

HBO MAX anunció que habrá una nueva entrega para felicidad de sus seguidores. Según el portal Fotogramas, la segunda temporada se difundiría a finales de 2024 o en los primeros días de 2025.

Esto fue confirmado por Bella Ramsey, la actriz que interpreta a Ellie, quien tiene la cura para el hongo que atrapa la mente de las personas. No existe aún un anuncio oficial sobre el inicio del rodaje que presentaría mayor trabajo por la abundancia de efectos especiales.

Craig Mazin, productor ejecutivo de la serie, expresó que aún queda una temporada para cubrir lo que resta de la historia. "La cantidad de historia que queda, que no hemos cubierto, sería más que una temporada".