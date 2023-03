Alexei Navalny, protagonista del documental 'Navalny', ganador del Oscar. Foto: CNN

Redacción Tendencias y EFE (I)

La salud de Alexei Navalny, protagonista del documental ganador de los Premios Oscar, preocupa a sus familiares y amigos. 'Navalny' retrata el intento de asesinato del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalny.

La cinta es producida por CNN y HBO Max. Tiene la dirección de Daniel Roher, quien subió al escenario de los Premios Oscar para recoger la distinción.

Ahí dedicó el premio "todos los presos políticos del mundo"."Alexei, el mundo no ha olvidado tu mensaje vital para todos nosotros" .

"No debemos tener miedo de oponernos a las dictaduras y al autoritarismo dondequiera que asome la cabeza", añadió el cineasta.

La película se estrenó el 25 de enero de 2022 en el Festival de Cine de Sundance (EE.UU) y ganó el premio al Mejor documental político de los Choice Documentary Awards y al mejor documental en los premios Bafta

Nvalny se encuentra encerrado y atormentado por su condición. Por eso, no pudo ir a los Premios Oscar.

'Navalny' y la salud del protagonista

El exeditor del periódico Nóvaya Gazeta Kirill Martynov expresó que hay "mucha preocupación" por la salud de Alexei Navalny. El ruso, opositor del Gobierno de Vladímir Putin, está apresado desde 2021.

"Las condiciones en las que está preso no son del todo buenas, hay mucha preocupación por su salud", aseveró el invitado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay para brindar una charla.

Estuvo junto a Pavel Andreyev, de la organización Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022.

Según Martynov, exiliado en Letonia, la detención de Navalny, cuyo intento de asesinato centra el documental homónimo de Daniel Roher, fue clave en los movimientos de Putin previos a la guerra contra Ucrania.

"Parece como si Putin se hubiera estado preparando para la guerra con Ucrania, como si su primer paso hubiera sido destruir a cualquier persona que pudiera protestar o hacerle oposición dentro del país", dijo el periodista.

Por otro lado, Martynov señaló que el Kremlin "logró deshacerse por completo" de su oposición política.

"No creo que ahora la oposición política exista en Rusia. Obviamente hay cientos de miles o quizás hasta millones de personas que no están de acuerdo con el Gobierno, pero no tienen una estructura", afirmó.

Si bien algunas personas "intentaron establecer una oposición política desde el exterior", dijo que ahora la atención internacional debe estar en la gente que está en prisiones rusas por hacer oposición política.

