Una escena de la serie 'The last of us', en su primera temporada. Foto: HBO Max

Redacción Elcomercio.com

'The Last of Us' tiene garantizada la presencia de la actriz Bella Ramsey en la segunda temporada de la serie que sorprendió y enganchó a miles de personas en el mundo.

Bella Ramsey confirmó a W Magazine que volverá a interpretar a Elle, la adolescente escoltada por Joel (personaje interpretado por Pedro Pascal) en un mundo postapocalíptico, donde un hongo atrapa la mente de las personas.

Bella es inmune a los efectos del hongo, por lo que en ella reside la cura para salvar a un Estados Unidos y un mundo en caos, durante la serie.

La continuidad de Bella Ramsey es una de las certezas que se conocen para la segunda temporada. Esto ante los rumores de que no continuaría.

“Me siento honrado, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie”, expresó el productor ejecutivo Neil Druckmann

“La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo nuevamente con la segunda temporada!”, añadió Druckmann.

¿Qué se sabe de la segunda temporada?

La nueva entrega de 'The Last of Us' no tiene una fecha de inicio, pero trascendió que sería entre finales de 2023 e inicios de 2024.

Sobre la historia de la segunda temporada también se desconocen mayores datos. Sin embargo, Druckmann y Craig Mazin dejaron entrever, en un artículo publicado en Hollywood Reporter, que se base en la crónica del segundo juego.

Durante los Premios Oscar, Pedro Pascal respondió que sí podría pasar que se arranque con la filmación en este año. Sin embargo, no quiso entregar mayores detalles.

'The Last of Us' y la audiencia

La serie contó con el segundo debut más grande de una serie de HBO y acumuló un total de 22 millones de espectadores, según la plataforma.

El capítulo final de la primera temporada, pese a que inició a la par de los Oscar, contó con 8,2 millones de espectadores, según Warner Bross.

La serie resultó la más vista en Europa y Latinoamérica en la historia de la plataforma, de acuerdo con HBO Max.

Por lo pronto, la plataforma emite imágenes de un tras cámaras de las filmaciones de la primera temporada.