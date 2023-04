Joaquin Phoenix será un 'Joker' más sombrío en la nueva película

El galardonado actor Joaquin Phoenix será un personaje más sombrío, en el clímax de su locura, en la secuela de la película del 'Joker', que es dirigida por Todd Phillips.

Las fotos divulgadas de Phoenix, en su representación de 'Joker', en la nueva cinta, en la que ahora compartirá cartel con Lady Gaga, dejan ver a un personaje más gris y enigmático.

Medios de prensa y usuarios de Twitter divulgaron fotografías del personaje durante la grabación. Ahí, se lo ve con trajes más oscuros en contraste de los colores rojos y vivos que lució en la primera película.

Esta secuela se llamará 'Joker: Folie à Deux' (traducida del francés significa 'Locura de dos') y contará con la evolución del personaje que desata su locura.

Joaquin Phoenix lleva el ceño fruncido y en estado de preocupación, con sus trajes con corbata de colores grises y oscuros.

En Twitter, la cuenta @filmstofilms_ divulgó imágenes del artista en su interpretación, que generaron centenares de comentarios sobre la apariencia del personaje.

Joaquin Phoenix on the set of ‘Joker: Folie à Deux’ pic.twitter.com/jRuiwx8GiC

When you are spotted by the Joker himself.



// Joaquin Phoenix, film set of Joker 2📍 NYC pic.twitter.com/etcZUycZFb