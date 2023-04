Kim Kardashian se une a 'American Horror Story' ¿Cuál será su personaje?

Kim Kardashian aceptó que sufre por la copaternidad que comparte con Kanye West. Foto: Twitter Kim Kardashian.

Redacción Tendencias y EFE (I)

La famosa modelo y estrella de reality Kim Kardashian será un personaje de la serie 'American Horror Story'. La norteamericana participará en la duodécima temporada llamada 'Delicate'.

Así lo anunció la 'influencer' y Ryan Murphy Productions, productora de ese proyecto televisivo de la serie que tiene amplia audiencia.

La empresaria se une así a la serie creada por Ryan Murphy ('Dahmer', 2022). El capítulo inicial de estreno de esta nueva temporada aparecerá en la plataforma de Hulu.

En la serie también estará la actriz estadounidense Emma Roberts, como una de las principales novedades.

"Este verano... Kim y yo seremos delicadas", escribió en su propia cuenta de Instagram Roberts, quien formó parte de esa ficción en otras cinco temporadas.

Kardashian tiene experiencia en este tipo de series. Antes, participó en proyectos de ficción como 'Disaster Movie' (2008) y 'Ocean's 8' (2018).

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado son los programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, 'Keeping Up with the Kardashians' y 'The Kardashians'. De este último es productora ejecutiva.

La celebridad conoció la fama primero como estilista de la 'socialité' Paris Hilton y después por la filtración de un video de contenido sexual junto al cantante Ray-J.

Cuando ya figuraba como celebridad de Estados Unidos se hizo empresaria, con líneas de belleza y ropa como Skims y KKW Beauty o SKKY Partners, una firma de capital de riesgo en inversiones en consumo y medios de comunicación.

Kim Kardashian y su personaje

El personaje de Kim Kardashian se mantiene en secreto. Sin embargo, el productor Ryan Murphy dio pistas sobre el papel de la celebridad.

"Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes".

Kim Kardashian tendría así un papel enigmático en la serie de terror. La empresaria tampoco adelantó detalles.

En uno de los videos sobre el tema, solo se escuchan las risas de unas niñas pequeñas mientras suena de fondo una canción de cuna y también se anuncia el regreso de Roberts a la serie.

La polémica forma parte de la carrera de Kim Kardashian. Una de las más recientes es su separación del rapero Kanye West, conocido como Ye tras su reciente cambio de nombre y con quien tuvo cuatro hijos.

