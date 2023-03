Jeremy Renner volvió a caminar y sus fans se emocionan

Jeremy Renner, el actor que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de Marvel, volvió a dar pasos. Lo hizo en una caminadora y emocionó a sus seguidores, en las redes sociales.

El actor publicó un video en su cuenta de Twitter, que dura 15 segundos. Ahí se observa su caminata y los avances de su recuperación.

En enero de 2023, Jeremy Renner sufrió la embestida de una máquina mientras quitaba la nieve. Por esto, fue traslado de emergencia en helicóptero a un hospital y se temió por su vida.

"Ahora tengo que encontrar otras cosas para ocupar mi tiempo, para que mi cuerpo pueda recuperarse de mi voluntad”, escribió Renner, junto al video.

Por el accidente, el actor quedó en silla de ruedas e inició un proceso para recuperar la movilidad de su cuerpo.

Renner también difundió el video en una historia de Instagram. "Ahora es el momento de que mi cuerpo descanse", publicó el reconocido actor, de 52 años.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY