Una escena de la serie 'The last of us', en su primera temporada. Foto: HBO Max

Redacción Tendencias (I)

El guionista de 'Élite', Jaime Vaca, consideró aburrida a la serie 'The Last of Us', una de las más vistas de HBO, y generó críticas en las redes sociales.

"El título 'The Last of Us' se refiere a lo que aguantes viéndola", escribió el guionista español en Twitter.

Esto despertó los comentarios en contra de los usuarios de Twitter. "Eres el 'showrunner' de 'Élite', tú opinión no vale aquí", le respondió uno de los usuarios de la red social. Otros le apoyaron en los cuestionamientos.

Jaime Vaca hizo el guion de la cuarta temporada de 'Élite', serie española que tuvo el segundo mejor índice de audiencia de Netflix. Solo se ubicó detrás de la 'Casa de papel'.

Vaca, español de 45 años, empezó su carrera profesional como guionista de 'Los Serrano' en 2006, serie donde escribió 14 episodios.

Luego, se unió a 'Física o química', con el director de Carlos Montero, creador de esta serie y también de 'Élite'.

'The Last of Us' se basa en un videojuego y trata sobre la historia de un hongo que, por el calentamiento global, se adapta e intenta atrapar la mente de las personas.

'The Last of Us' y la secuela

El rodaje de la segunda temporada de 'The Last of Us' comenzaría este 2023. Con ello, la secuela empezaría a finales de 2024 o inicios de 2025.

Además, se conoce que se presentará un 'salto temporal' en la serie. Es decir, con los personajes principales con edad más avanzada en la historia.

“No quiero precisar nada. Obviamente, el salto en el tiempo es importante hasta cierto punto, pues refleja la naturaleza cambiante de la relación de Ellie con Joel a medida de que envejece“, anticipó Craig Mazin, responsable de la serie, en una entrevista.

