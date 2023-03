Quentin Tarantino cumplió 60 años con películas galardonadas y cuestionadas

Quentin Tarantino, con un Premio Oscar. Foto: Archivo

Redacción Tendencias (I)

Quentin Tarantino cumplió 60 años el 27 de marzo de 2023 y la crítica recordó sus películas galardonadas y cuestionadas, pero siempre con estilo propio.

El director norteamericano, nacido en Tennessee, marcó una irrupción con su estilo particular desde su primera película 'Reservoir Dogs', que apareció en 1992.

Desde entonces, definió su gusto por el western y el estilo oriental, con atención en los detalles gráficos, los extensos diálogos y la 'estética de la violencia'.

Quentin Tarantino ha recibido más elogios que cuestionamientos en estos 31 años de carrera profesional.

Por ello, también le llegaron los reconocimientos con dos Premios Oscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

En su carrera, además llegaron los elogios como el del cineasta Peter Bognadovich. Consideró que Tarantino es el director más influyente de su generación.

Su última película 'Once Upon a Time in Hollywood' logró 10 nominaciones a los Premios Oscar. Se impuso en Mejor actor principal y Mejor diseño de producción.

Aquí recordamos las películas de Quentin Tarantino, galardonadas y cuestionadas.

Películas de Quentin Tarantino

'Reservoir Dogs'

Perros de la calle en español. se trata de la historia de un grupo de conocidos que planea un robo de diamantes, que resulta fallido.

Tras este fracaso, entre el grupo empieza la búsqueda del culpable que termina en muerte y tortura para sus integrantes.

Apareció en 1992 y se convirtió en una película de culto, que inspiró a otras producciones por su descaro y 'refrescante' tratamiento de las escenas.

'Pulp Fiction'

Es denominada 'Tiempos violentos' en Latinoamérica y considerada la mejor de Tarantino. En parte, se debe a sus excéntricos y trabajados diálogos, el humor negro y la violencia, con referencias a la cultura pop.

John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman protagonizan esta cinta, que ganó el Oscar a Mejor guion original.

'Jackie Brown'

La historia trata de un asalto y está basada en la novela 'Rum Punch' (Cóctel explosivo). El intérprete de 'Jackie Brown' es Samuel L. Jackson, actor fetiche del director.

Además, aparece en escena Robert De Niro, uno de los mejores actores y galardonados del cine de Hollywood.

Más filmes

'Kill Bill' 1 y 2

Son dos películas, pero bien podrían ser consideradas una. La protagonista es Uma Thurman, predilecta de Tarantino. Busca venganza con las artes marciales.

El primer capítulo apareció en 2003 y trata sobre el origen de la venganza , en una producción que combina el western, las artes marciales y el humor negro.

En la segunda parte, Beatrix Kiddo desencadena su venganza hasta encontrar a Bill, interpretado por David Carradine.

'Death Proof'

En esta cinta, la historia detalla cómo un hombre usa su auto para asesinar a otras personas, que sufren la angustia al ir en el vehículo. Esta película no obtuvo el éxito en taquilla ni el reconocimiento de las anteriores películas de Tarantino.

'Bastardos sin gloria'

La historia se sitúa en la época del nazismo, con Hitler. Un grupo de soldados americanos está decidido a acabar con el líder de los alemanes. Sin embargo, en el camino sufren tropiezos.

Es considerada una de las mejores películas de Tarantino.

Otro títulos

'Django desencadenado'

Un esclavo afroamericano es liberado por el doctor King Schultz. Ambos buscan a criminales, en una historia que refleja las injusticias de la época con humor negro y violencia.

La cinta contó con un reparto de lujo como Samuel L. Jackson, Christopher Waltz y Leonardo Di Caprio,

'Los ocho odiosos'

En esta cinta, vuelve a aparecer Samuel L. Jackson, acompañado de Kurt Russell. La historia trata sobre un grupo de personas que se quedan encerrados. Dirime a los buenos y a los malos.

Es una de las cintas peores valoradas de Quentin Tarantino.

'Erase una vez... en Hollywood'

Cuenta con otro reparto de lujo, con las actuaciones de Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch y Dakota Fanning.

En esta historia, un actor y su doble se abren paso en Hollywood, pero no logran todo el reconocimiento. En medio de esto, Brad Pitt salva a su jefe de un asesinato.

Visita nuestros portales: