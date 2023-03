Cartel de '¡Shazam! La Furia de los Dioses'. Foto: Marvel

Redacción Tendencias

¡Shazam! La furia de los Dioses' recaudó cerca de USD 30 millones en su primera semana en las salas de cine de los Estados Unidos, algo que se considera un fracaso para la producción.

El presupuesto era alcanzar los USD 40 millones para la secuela de la película del universo cinematográfico de DC, que tiene como actor protagónico a Zachary Levi.

La película generaba expectativas por su antecedente con la primera película que recibió buenas críticas y tuvo acogida de los espectadores. Sin embargo, la nueva cinta generó decepción.

Según portales como Espinoff, la secuela de 'Shazam' tuvo presiones para acoplarse a Black Adam, de Dwayne Johnson, quien entró al universo de DC.

"La Roca comenzó a desempeñar el papel de ejecutivo de estudio, pasando por encima del entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, para asegurar un cameo del Superman de Henry Cavill" , publicó Espinoff.

Protagonista de 'Shazam' y su aclaración

Zachary Levi salió al frente de las críticas por supuestamente echar la culpa a Johnson del fracaso de taquilla de la secuela de 'Shazam'.

"Recibí críticas por ello, porque la gente decía ‘¿qué estás haciendo?’, ‘le estás echando la culpa a este tipo porque tus películas no van bien’. Escuchen, no he culpado a nadie. No he culpado a nadie de nada", explicó Levi.

Levi aseguró que compartió el post de The Wrap por lo visto en la escena 'poscréditos' definitiva. Ahí, ante la ausencia de Hodge y Swindell se recurrió a Jennifer Holland y Steve Agee.

Levi dio más explicaciones. "La gente está criticando a James Gunn porque sale Jennifer Holland, que es su esposa y está en 'El Pacificador' y 'El Escuadrón Suicida'".

"Usamos a Jennifer y Steve en esa escena de ¡Shazam! y esa no era la intención original. La intención original era que Hawman y Cyclone estuvieran allí invitándome a entrar en la Sociedad de la Justicia", añadió.

