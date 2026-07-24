Fallece Chuck Russell director del éxito mundial La Máscara

El cineasta estadounidense Chuck Russell, responsable de catapultar a estrellas como Jim Carrey y Cameron Díaz, murió a los 74 años en California. Su legado en el cine incluye clásicos de acción y comedia de las décadas de 1980 y 1990.

Un deceso inesperado en California

El mundo del cine lamenta la pérdida del director Chuck Russell, quien falleció de manera inesperada el pasado miércoles 22 de julio de 2026, en su residencia cercana a San Diego, California.

La noticia fue confirmada este viernes 24 de julio por sus familiares a la revista especializada TMZ. A sus 74 años, el cineasta deja un vacío en la industria. Por el momento, sus allegados no han proporcionado detalles sobre las causas específicas del fallecimiento.

La máscara que cambió la historia del cine

El mayor hito en la filmografía de Russell llegó en 1994 con el estreno de La Máscara. Esta comedia, basada en un cómic original, logró una recaudación global superior a 350 millones de dólares.

El proyecto destacó por su innovador uso de efectos digitales, que le valió una nominación al Óscar en esa categoría. Transformó la industria al lanzar a Jim Carrey a la cima del estrellato en Hollywood.

Además, la película marcó el debut cinematográfico de una joven Cameron Díaz, quien con solo 21 años inició una exitosa carrera profesional gracias a este filme.

Pionero en la revitalización de franquicias y acción

Más allá de la comedia, Russell consolidó su reputación durante las décadas de 1980 y 1990 con producciones de alto impacto. En 1987, fue el encargado de dirigir Pesadilla en la calle Elm 3: Guerreros de los sueños, cinta que revitalizó la famosa saga de terror.

Posteriormente, en 1996, colaboró con Arnold Schwarzenegger en el filme de acción El Protector (Eraser), consolidándose como un director versátil capaz de manejar presupuestos elevados y tramas cargadas de adrenalina.

El descubrimiento de nuevos talentos

Russell también se destacó por su capacidad para identificar y apostar por figuras emergentes. Un ejemplo notable ocurrió en 2002, cuando confió en Dwayne ‘La Roca’ Johnson para darle su primer papel protagónico en Hollywood a través de la cinta El Rey Escorpión.

Esta decisión fue determinante para que el exluchador se convirtiera, con el paso de los años, en uno de los actores mejor pagados y más reconocidos de la industria actual.

Su legado final en la gran pantalla

A pesar de su avanzada edad, el director estadounidense se mantuvo activo hasta sus últimos días. Su último trabajo cinematográfico llegó en 2024, año en el que escribió y dirigió una nueva versión del filme Witchboard, originalmente estrenado en 1986.

Esta última producción cerró una carrera marcada por la versatilidad, desde el terror fantástico hasta el cine de acción y las comedias icónicas que definieron una generación.