‘La Odisea’ de Nolan llega a los cines de Ecuador

Universal Pictures presenta La Odisea, la nueva película escrita y dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Christopher Nolan. Esta producción llegó a los cines de Ecuador este 16 de julio.

Inspirada en una de las obras literarias más influyentes de todos los tiempos, la película lleva a la pantalla grande la legendaria travesía de Odiseo en una propuesta cinematográfica de gran escala.

Detalles sobre La Odisea

La Odisea es el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX®. Esta decisión creativa responde a la búsqueda constante del director por capturar la mayor pureza y fidelidad posible de la imagen cinematográfica.

Además, se consolida como una de las producciones más ambiciosas realizadas en los últimos años.

Sinopsis de La Odisea

Considerada una de las epopeyas fundacionales de la cultura occidental, La Odisea relata el largo y desafiante regreso de Odiseo, rey de Ítaca, tras la Guerra de Troya.

En su camino, deberá enfrentarse a dioses, criaturas mitológicas, tormentas y dilemas que pondrán a prueba su ingenio, fortaleza y determinación para reencontrarse con su familia.

La película reinterpreta este clásico con una narrativa contemporánea, combinando acción, aventura y una historia profundamente humana sobre el hogar, la familia y la resiliencia.

Elenco destacado de La Odisea

Matt Damon como Odiseo, rey de Ítaca.

Tom Holland como Telémaco, hijo de Odiseo.

Anne Hathaway como Penélope, reina de Ítaca.

Robert Pattinson como Antínoo.

Zendaya como Atenea, diosa de la sabiduría.

Charlize Theron como Calipso.

Lupita Nyong‘o en un doble papel como Helena de Troya y Clitemenestra.

Samantha Morton como Circe, la poderosa hechicera.

John Leguizamo como Eumeo, el fiel servidor y aliado de Odiseo.

Realismo cinematográfico en La Odisea

Uno de los principales distintivos de La Odisea es su apuesta por el realismo cinematográfico. Fiel a su estilo, Christopher Nolan recurrió a locaciones reales y escenarios construidos especialmente para la película.

Utilizó efectos prácticos, complementados con imágenes generadas por computadora (CGI) únicamente cuando la historia lo requiere.

Filmada íntegramente con cámaras IMAX®, la producción busca capturar cada paisaje, textura y actuación con la mayor fidelidad posible para ofrecer una experiencia visual inmersiva.

Música original y producción

Con esta producción, Christopher Nolan vuelve a explorar historias de gran complejidad narrativa y visual. Tras el éxito internacional de Oppenheimer, ganadora de siete Premios de la Academia®, lleva al cine uno de los relatos más influyentes de la literatura universal.

La película fue rodada en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos. La música original, compuesta por el ganador de tres Premios de la Academia® Ludwig Göransson, combina instrumentos inspirados en la antigüedad con una propuesta contemporánea que acompaña el viaje emocional y épico de la historia.

Expectativas para La Odisea

La Odisea reúne aventura, acción, mitología y una historia universal sobre el regreso al hogar.

Se consolida como la mayor superproducción cinematográfica del año y uno de los estrenos más esperados de 2026. Con una propuesta que combina espectáculo, realismo y una experiencia inmersiva concebida para la pantalla grande, la película llegó a los cines de Ecuador este 16 de julio.