Ya puedes ver ‘The Drama’, la película de Zendaya y Robert Pattinson, en streaming

Todo arranca en una cafetería de Cambridge, Massachusetts.

Charlie (Pattinson) se acerca a Emma (Zendaya) mientras ella lee, fingiendo que también conoce el libro.

Ella lo ignora al principio —no por desinterés, sino porque es sorda de un oído y no lo escuchó—.

Cuando él vuelve avergonzado a disculparse, ella le da una segunda oportunidad. Así nace la historia de amor. Dos años después: la semana de la boda y hasta ahí bien, pero luego cambia.

La revelación que lo cambia todo

La historia rápidamente se transforma en una comedia negra que explora una relación al borde del colapso cuando una revelación inesperada pone en jaque todo lo que Charlie creía saber sobre su pareja.

A medida que emerge este secreto, la narrativa transita hacia un thriller psicológico donde las alianzas y las motivaciones de ambos se vuelven confusas.

El guion juega constantemente con esta incertidumbre, utilizando giros que alteran el tono de la cinta y convierten lo que parecía un drama convencional en una experiencia mucho más oscura e impredecible.

Debate tras el estreno en cines

De acuerdo con Mix, el estreno en cines generó un considerable debate debido a su enfoque sobre un tema sensible.

Diversas organizaciones y sectores del público se pronunciaron sobre la dirección elegida por Kristoffer Borgli.

La crítica especializada también mostró opiniones divididas; algunas reseñas elogiaron el trabajo actoral de Zendaya y Pattinson como lo mejor de la propuesta, mientras que otras consideraron que el guion no logró sostener el tono prometido desde el inicio.

La película ‘The Drama’ ya está disponible para ver en casa si es que te la perdiste en el cine.

Esta producción de A24 presenta un arriesgado romance protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, cuya química en pantalla sostiene una historia tan inquietante como hipnótica.

Con un estilo visual cuidado y una narrativa que no da respiro, el filme llega a la plataforma de streaming buscando conquistar a los suscriptores que disfrutan de los thrillers psicológicos con matices oscuros.

Con su llegada a Amazon Prime Video, ‘The Drama’ se perfila como una de las propuestas más comentadas del catálogo este mes.

Es la oportunidad ideal para que cada espectador juzgue por sí mismo si esta arriesgada mezcla de comedia negra y thriller psicológico logra cumplir con las altas expectativas que despertó tras su paso por las salas de cine.

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