Ludwika Paleta rompe todos sus límites en ‘Deseo’, la película más vista de Netflix en Ecuador

Un apasionado encuentro secreto, cámaras de seguridad, sospechas y una mujer que parece tenerlo todo por perder. ‘Deseo‘ lleva a Ludwika Paleta al personaje más arriesgado de su carrera.

En la cinta, ella es una exitosa abogada que pone en juego su matrimonio, su familia y su prestigio tras enamorarse del joven entrenador de natación de sus hijos.

El 17 de julio de 2026, Netflix estrenó esta película que prometía un romance prohibido.

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Apenas un día después, ya era la producción más vista de la plataforma en buena parte del mundo y hasta el 24 la cinta más vista en Ecuador.

Pero detrás del éxito internacional de ‘Deseo’ hay mucho más que escenas apasionadas y un triángulo amoroso.

La cinta marca un momento inesperado en la carrera de Ludwika Paleta.

La actriz que conquistó América Latina siendo una niña en ‘Carrusel’ ahora protagoniza el papel más arriesgado de sus más de tres décadas frente a las cámaras.

El deseo comienza

El tráiler no inicia con una escena íntima. Todo comienza en un exclusivo centro deportivo.

Lucero (Ludwika Paleta) observa desde las gradas el entrenamiento de un joven nadador. Las miradas son discretas al principio, pero la tensión se instala desde los primeros segundos.

Fuera del club, la protagonista parece tener la vida perfecta. Lleva 20 años de matrimonio, disfruta de estabilidad económica y comparte reuniones sociales junto a su esposo, interpretado por Rodolfo Sancho.

Sin embargo, lo que parecía una historia de éxito personal pronto comienza a desmoronarse.

El romance prohibido

Matías, el entrenador de natación de sus hijos interpretado por Óscar Casas, irrumpe en la vida de Lucero y transforma una simple atracción en una relación secreta.

El deseo escala rápidamente hacia encuentros furtivos en hoteles y espacios privados del club deportivo.

Pero la situación cambiaría.

Cámaras de seguridad, enfrentamientos, sospechas y posibles manipulaciones comienzan a rodear a los protagonistas. La aventura amenaza con destruir su matrimonio, su carrera profesional y la estabilidad de toda su familia.

El papel más audaz de Ludwika Paleta

‘Deseo’ apuesta más por el thriller psicológico que por el erotismo explícito.

Treinta y siete años después de debutar en televisión como María Joaquina en ‘Carrusel‘, hoy encabeza uno de los mayores fenómenos internacionales de Netflix con el papel más atrevido de toda su carrera.

¿Quién es la pareja actual de Ludwika Paleta? Su pareja actual es Emiliano Salinas, empresario e hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se casaron el 20 de abril de 2013 en la ex Hacienda Tekik de Regil, en Yucatán. Forman una de las parejas más estables del medio artístico mexicano, con más de una década de matrimonio y una familia consolidada. ¿Por qué se divorció Ludwika Paleta? Ludwika estuvo casada previamente con el actor Plutarco Haza, con quien se casó en 1998 y se divorció en 2008. Los motivos específicos de la ruptura nunca fueron detallados públicamente por la pareja; ambos han mantenido gran discreción sobre las causas de su separación a lo largo de los años. ¿Cuándo nacieron los gemelos de Ludwika Paleta? Sus mellizos, Bárbara y Sebastián, nacieron el 29 de mayo de 2017, fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas. La actriz ha sido muy reservada con ellos, evitando mostrar sus rostros en redes sociales para proteger su privacidad e intimidad familiar desde su nacimiento. ¿Cuántos hijos tiene Ludwika Paleta? Tiene tres hijos: Nicolás, su primogénito, fruto de su primer matrimonio con Plutarco Haza, y los mellizos Bárbara y Sebastián, nacidos de su matrimonio con Emiliano Salinas. Nicolás sigue los pasos de su madre en la actuación, mientras los menores permanecen alejados del ojo público.

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