‘I Play Rocky’ contará la batalla que Sylvester Stallone peleó contra Hollywood

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine, Sylvester Stallone tuvo que enfrentar una batalla fuera de la pantalla. No fue contra un rival en un ring, sino contra una industria.

Ahora, esa historia llegará al cine con ‘I Play Rocky’, la película biográfica que mostrará cómo nació una de las películas más importantes de Hollywood: ‘Rocky’.

‘Rocky’ es un clásico del cine escrito y protagonizado por Sylvester Stallone. • Foto: IMDb

El rechazo que casi cambia la historia de ‘Rocky’

Anthony Ippolito interpretará a Stallone en ‘I play Rocky’.

Amazon MGM Studios presentó el primer tráiler oficial de la cinta dirigida por Peter Farrelly, donde Anthony Ippolito interpreta a un joven Stallone decidido a defender una idea que parecía imposible.

El avance muestra al actor enfrentando varios rechazos mientras intenta convencer a los estudios de que él debía interpretar a Rocky Balboa, el personaje que había creado.

“Yo quiero protagonizar esta película”, dice el personaje en una de las escenas, una frase que resume la apuesta que marcó su carrera.

Stallone arriesgó todo por su personaje

La película retratará una etapa complicada para Stallone. Cuando escribió el guion de ‘Rocky’, atravesaba problemas económicos y buscaba una oportunidad para entrar en Hollywood.

Aunque varios estudios querían comprar la historia, Stallone se negó a vender el libreto si no podía interpretar al protagonista.

La decisión estuvo cerca de dejarlo sin proyecto, porque los productores buscaban un actor más conocido.

La apuesta que creó una leyenda

Finalmente, los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff aceptaron su condición. Según Milenio, la película se realizó con un presupuesto cercano al millón de dólares.

Lo que ocurrió después cambió la historia del cine. ‘Rocky’ recaudó más de 225 millones de dólares, ganó tres premios Oscar, incluido Mejor Película, y convirtió a Stallone en una estrella mundial.

De acuerdo con SDP Noticias, ‘I Play Rocky’ llegará con estreno limitado el 13 de noviembre de 2026 y tendrá lanzamiento general en salas el 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario número 50 de ‘Rocky’.

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