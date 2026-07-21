‘Good Boy’, la película de terror que cuenta su historia desde los ojos de un perro, llegó a streaming

Todo comienza con una mirada. Un perro observa un rincón vacío de la casa. Nadie parece notar nada extraño. Pero él sí.

Esa es la premisa de ‘Good Boy’, una película que decidió alejarse de los caminos habituales del terror para apostar por algo mucho más inquietante: contar una historia sobrenatural desde la perspectiva de un animal.

Dirigida por Ben Leonberg, la cinta sigue a un hombre y a su perro, Indy, atrapados en una pesadilla dentro de su propio hogar. Mientras las cosas comienzan a salirse de control, el único capaz de percibir la amenaza es el canino.

El único que sabe qué se esconde en la oscuridad

La película prescinde de largas explicaciones y utiliza los instintos de Indy para conducir la historia. Sus reacciones, sus silencios y la forma en que observa el entorno se convierten en las pistas que mantienen al espectador en tensión.

Poco a poco, el filme transforma el miedo en una experiencia más íntima. No se trata solo de descubrir qué habita en la casa, sino de preguntarse si alguien creerá lo que Indy intenta advertir.

Una historia sobre el miedo y la lealtad

Pero detrás del suspenso también hay una historia sobre compañía. La relación entre el protagonista y su mascota es el corazón de una producción que busca conectar emocionalmente con la audiencia.

Estrenada en cines el 3 de octubre de 2025, ‘Good Boy’ llegó recientemente al catálogo de Prime Video, donde ha comenzado a llamar la atención de los amantes del terror por su propuesta poco convencional.

Porque, después de verla, quizá la próxima vez que tu perro mire fijamente hacia la nada, no lo ignores.

Indy, el actor más inesperado de la noche, se llevó un premio de cine por su papel en ‘Good Boy’