Diego Luna, el ‘charolastra’ que sueña con un cambio para ‘todes’

Fernando Criollo. (I)

Diego Luna tenía seis años cuando se subió por primera vez a un escenario para actuar y no quiso volver a bajarse. Después de terminar el rodaje de una nueva serie para Lucas Films y Disney, el actor de 41 años volvió a su natal México para dirigir su primera serie para Netflix, pero antes ha pasado por España donde recibió un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Platino.

Era el 2001 cuando el estreno de la película ‘Y tu mamá también’ cambió la vida para el director y los protagonistas de esta ‘road movie’ sobre la vida, la amistad y el sexo, que rompió récords de taquilla en México e inmediatamente pasó a convertirse en un clásico.

Maribel Verdú completaba el elenco protagónico junto a Diego Luna y Gael García Bernal en este, el tercer largometraje de Alfonso Cuarón. Luna y Bernal trabajaron juntos por primera vez en la telenovela infantil ‘El abuelo y yo’ (1992), volviéndose a juntar en un set casi una década después y a las órdenes de un director que ya suma cuatro premios Oscar en su vitrina.

Este 2021, ‘Y tu mamá también’ cumple 20 años de su estreno y los ‘charolastras’ aún viven los efectos del éxito que impulsó sus carreras.

“Trabajé con uno de mis mejores amigos con el que nos hemos acompañado desde entonces en términos personales y profesionales. A pesar de que nuestras familias se preocupaban por acercarnos, la película estableció un vínculo que trascendió el ámbito familiar y fue un descubrimiento profesional”, reconoce Luna.

Antes de ‘Y tú mamá también’, Luna veía el mundo de la actuación a través de los ojos de su padre el escenógrafo Alejandro Luna y su madre la diseñadora de vestuario Fiona Alexander.

“Empecé a actuar a los seis años porque me daba miedo quedarme solo en la casa, me iba al teatro acompañando a mi papá y de pronto ya no me dieron ganas de bajarme”, dice el actor que empezó en el audiovisual con un pequeño papel en la telenovela ‘Carrusel’ (1989), antes de su primer protagónico en el corto de Javier Bourges ‘El último fin de año’ (1991).

Desde entonces su nombre figura en más de 60 producciones entre cortos, series, telenovelas y largometrajes, que alterna con producciones de teatro como ‘Un buen canario’, ‘Festen’, ‘Privacidad’, ‘Cada vez nos despedimos mejor’, entre otras.

‘Y tu mamá también’ le valió el premio como Mejor actor joven en el Festival de Venecia y las puertas al cine internacional empezaron a abrirse. Participó en la oscarizada ‘Frida’ (2002) de Julie Taymor, ‘Soldados de Salamina’ (2003) de David Trueba, ‘La terminal’ (2004) de Steven Spielberg, ‘Milk’ (2008) de Gus Van Sant por nombrar algunas.

Si bien parece tener un carisma natural para la comedia, el actor ha sabido ampliar sus registros probándose en el drama, horror, thriller, ciencia ficción y hasta en la animación, dándole voz a personajes en ‘El libro de la vida’ o ‘Trollhunters’.

También es parte del nuevo imaginario de ‘Star Wars’ desde que apareció como Cassian Andor en ‘Rogue One: una historia de Star Wars’ (2016). El actor volverá a retomar este personaje en una serie que acaba de terminar el rodaje y tiene previsto su estreno para 2022.

La amistad con García Bernal se derivó en una asociación profesional que los llevó a fundar las productoras Canana y La corriente del Golfo y el festival de documentales Ambulante. Este último señalado actualmente por presuntas irregularidades en la recepción de fondos públicos, que suman al menos 160 millones de pesos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. “Trato de no pensar eso” ha sido lo único que el actor ha dicho al respecto, evitando el tema.

Detrás de cámaras también ha redireccionado su trabajo por el camino de la producción y dirección de películas como ‘Mr. Pig’, ‘Abel’ o ‘Chicuarotes’ y la serie para Amazon ‘Pan y circo’, en la que como anfitrión aborda temas de interés general que también ha abrazado como personales.

“Creo en el ejemplo. Es importante hablar del poder que tenemos de dar ejemplo y cambiar. Quiero ser alguien que sea parte del cambio. La única forma es que la honestidad acompañe mi trabajo”, ha dicho convencido de hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos Fiona y Jerónimo vean en él un modelo a seguir.

Bajo esa premisa y con su experiencia se lanza a una nueva empresa en la que figura como creador y director de su primera producción para Netflix titulada ‘Todo va a estar bien’, una serie de ficción en clave de drama, que cuestiona ideas sobre la familia tradicional, género y machismo.

Al ponerse del lado del espectador asegura que lo que busca ver es contenido que entretenga, pero sobre todo que plantee retos, preguntas y reflexiones. “Tengo la responsabilidad de hacer proyectos que llevan reflexiones pertinentes. No tenemos tiempo. La pandemia dejó claro que tenemos que hacer algo y no podemos seguir viviendo con este nivel de desigualdad o relacionarnos con la tierra de la forma que lo hacemos hasta ahora”, sentenció el actor que ve en el audiovisual una posibilidad de concientización y cambio.

Más casual con zapatillas y camisa abierta ante la prensa o de etiqueta en la gala de los Premios Platino, Luna no deja de levantar la voz por un cambio social, político y climático cada vez que alguien le pregunta por su propósito en el audiovisual.

“Somos capaces de mucho mas y ahí viene una segunda oportunidad. Muchas gracias a todes”, dijo el intérprete haciendo del lenguaje no binario otro frente de lucha al recibir la estatuilla en honor a su trayectoria en los Premios Platino.