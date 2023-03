Se publican las primeras imágenes de 'Daredevil: Born Again' de Marvel

El actor Charlie Cox, de 40 años, volverá a dar vida a Matt Murdock en la serie de Disney+ 'Daredevil: Born Again'.

Sucederá después de aparecer en las películas 'Spider-Man: No Way Home' y 'She-Hulk: Abogada Hulka'. La producción se inició en febrero de 2023 y ya hay imágenes.

'DAREDEVIL: BORN AGAIN' is currently filming in Yonkers, NY, in front of the Mayor's office.



Full set video and details inside: https://t.co/RIWyM77bHS pic.twitter.com/EqIPhAiPti