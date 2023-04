¿Qué se sabe de la cuarta temporada de 'The Mandalorian'?

The Mandalorian Foto: Disney Plus

Redacción Tendencias (I)

'The Mandalorian', la aclamada serie del universo de Star Wars, cerró su tercera temporada y ahora se espera su continuación.

El final de esta tercera temporada dividió a sus fanáticos. El capítulo no mostró 'post créditos' y la espada oscura se destruyó, aspectos elogiados y cuestionados por los fans.

Por esto, empezaron las preguntas sobre cuál es el futuro de la serie. Por el momento, la audiencia puede estar tranquila porque habrá una cuarta temporada, según anunciaron sus productores.

El productor Jon Favreau confirmó que ya se escribió el guion de la nueva temporada. Con esto, despertó las expectativas sobre la historia que se contará en los capítulos.

Disney aprobó la producción de la cuarta temporada de 'The Mandalorian'. No existe una fecha sobre la culminación de esta etapa para definir la fecha de estreno. Se estima que podría estrenarse a finales de 2024 o a inicios de 2025.

¿Qué contará la cuarta temporada?

Jon Favreau, el cocreador Dave Filoni, y el productor Rick Famuyiwa siguen al frente de la serie para alegría de los seguidores de la serie de Disney.

Favreau no habló sobre la trama, pero anticipó que no tendrá un final para 'The Mandalorian'.

"Me encanta que estas historias sigan. Estos personajes potencialmente podrían estar mucho más tiempo, y me encanta contar historias en su voz, y me encanta la forma en que se desarrollan sus aventuras", dijo Favreau.

"Estuve escribiendo durante la posproducción, porque todo tiene que parecer una continuación y una historia completa", agregó Favreau.

Para esta cuarta temporada, se espera el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin. El actor chileno ganó reconocimiento tras protagonizar la serie de 'The Last of Us'.

