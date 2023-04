Superman, el superhéroe de DC Comics. Foto: DC Comics

Redacción Tendencias (I)

En pleno festejo por los 85 años de Superman, James Gunn mostró el guion de la nueva película sobre el superhéroe, llamada 'Superman Leagacy'.

James Gunn es el director y guionista de esta nueva producción de DC Comics, en la que ya no estará el actor Henry Cavill. El cineasta aprovechó el aniversario de cumpleaños de Superman para emocionar a sus seguidores.

El director posteó en su cuenta personal de Twitter una fotografía con la tapa del guion de 'Superman Legacy', algo que alborotó a los seguidores del 'Hombre de acero'.

Además, en su publicación, confirmó que el proyecto está en la etapa de preproducción. Lo hizo a través de un mensaje, junto a la fotografía.

“Me siento honrado de ser parte del legado. ¿Y qué mejor que el #SupermanAnniversaryDay para sumergirse de lleno en la preproducción temprana en SupermanLegacy? Disfraces, diseño de producción y más, ahora en funcionamiento”, escribió.

DC anunció, el pasado 31 de enero de 2023, que se trabaja en 'Superman: Legacy'. Habrá una nueva versión del personaje, por lo que se decidió prescindir de Henry Cavill.

Estreno de Superman

'Superman Legacy' tiene previsto su estreno para el 11 de julio de 2025. Será una versión con un Superman más joven, según trascendió.

La sinopsis cuenta "el viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense".

Como parte de este nuevo universo de DC, también se producen 'Supergirl: World of Tomorrow' y '¿The Brave and the Bold' (película de Batman y Robin).

