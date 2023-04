Ana de Armas, en Saturday Night Live. Foto: Internet

Redacción Tendencias (I)

Ana de Armas, protagonista de 'Blonde' donde interpreta a Marilyn Monroe, se volvió viral en las redes sociales por su monólogo en el programa 'Saturday Night Live'.

La artista, de 34 años y nacida en la Habana, Cuba, habló desde sus inicios en su carrera hasta cuando Robert de Niro le pidió el número telefónico de sus padres.

"Con 26 años aprendí inglés de la forma que todo el mundo cuando viene a este país, viendo 'Friends", dijo en el programa, en New York.

"¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? Y ahora miren, ¿podría tener un inglés mejor?", preguntó entre risas la actriz. Después, continuó con su intervención en inglés.

El monólogo de Ana de Armas también reveló otras anécdotas. Una de ellas ocurrió cuando grabó su primera película en Estados Unidos, 'Hands of Stone', junto a Robert de Niro.

"Me dijo, voy a ir a Cuba y quiero conocer a tu familia. Me pidió su teléfono y lo olvidé. Un día me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: 'Papá, ¿qué pasa?'. Y él me contestó: 'Robert De Niro me ha visitado en el trabajo".

Ana de Armas contó que recibió el apoyo de varios colegas. "Mi padre estaba muy orgulloso de mí y estaría muy orgulloso de verme aquí hoy en este plató. Me siento muy afortunada de estar aquí".

En el programa de 'Saturday Night Live' también contó con la presencia del chileno Pedro Pascal. El actor de 'The Last of Us' dijo, entre risas, que desea que sus padres dejen de dar su número de teléfono.

Ana de Armas y sus planes

En su monólogo, Ana de Armas dijo que su último año resultó "mágico" por la nominación a los Premios Oscar. Además, porque en tres semanas conseguirá la nacionalidad estadounidense.

Ana de Armas también espera el estreno de la película 'Ghosted', que protagoniza junto a Chris Evans. La cinta saldrá por Apple TV+ el 21 de abri de 2023.

En 'Saturday Night Live' también se estrenó la colombiana Karol G como cantante invitada.

