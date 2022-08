Video: Agencia Espacial Europea muestra una galaxia fantasma

Los telescopios espaciales James Webb y Hubble revelaron una galaxia espiral a 32 millones de años luz, en la constelación de Piscis. Así lo publicó la Agencia Espacial Europea.

Las imágenes de la galaxia Fantasma, compuesta por unos 100 000 millones de estrellas, fueron el resultado de la combinación de los dos telescopios espaciales.

Para los astrónomos, según el portal Euronews.com, estas imágenes son ideales a la hora de estudiar el origen y la estructura de las espirales galácticas.

📷 This new image from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope shows M74, the Phantom Galaxy. #Webb reveals delicate filaments of gas and dust in the spiral arms, and an unobscured view of the star cluster at the galaxy's centre 👉 https://t.co/QegD5oO6Oz pic.twitter.com/zD985nDolU