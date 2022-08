La misión Artemis I a la Luna se aplaza para septiembre

La NASA suspendió el 29 de agosto el lanzamiento de la histórica misión Artemis I, en la que iba a ser la vuelta de una nave espacial a la Luna tras casi 50 años. El aplazamiento se produjo, según el organismo, a causa de un fallo en uno de los motores del cohete SLS, que con la cápsula Orión en lo alto tenía que haber despegado desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), rumbo al satélite.

Pero los problemas de la misión no tripulada empezaron temprano. Cuando una tormenta impidió el llenado del combustible a la hora prevista y luego uno de los cuatro motores RS-25 del cohete no logró enfriarse a la temperatura adecuada para el despegue. Estaba programado para las 08:33 hora local (12:33 GMT) desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Engineers continue to assess #Artemis I launch attempt data. On Tuesday, Aug. 30 at 6pm ET (22:00 UTC) we’ll provide an update on the status of the @NASAArtemis flight test. Details: https://t.co/aYUGR2rT2r pic.twitter.com/lt3o6x6GXg

Los ingenieros de la NASA decidieron hacer una pausa en la cuenta atrás mientras intentaban corregir el fallo pero finalmente, y sobre la hora, anunciaron la suspensión hasta nuevo aviso del lanzamiento de esta misión no tripulada. Sería la primera de tres previstas en los próximos años con las que la agencia espacial anhela enviar nuevamente humanos al satélite terrestre. Los ingenieros de la NASA manejaban una ventana de lanzamiento de dos horas. Aunque, el ­análisis y recopilación de datos sobre el problema sobrepasó ese periodo de tiempo.

La posible próxima fecha para el despegue de la misión es el viernes 2 de septiembre. La NASA por el momento no lo ha confirmado. Además de ese día, la agencia espacial estadounidense maneja como otra posibilidad

el 5 de septiembre.

La expectativa que suscitó la primera de las misiones del programa Artemis, con el que la NASA quiere sentar las bases de una presencia humana permanente en la Luna y “más allá”, era muy grande. Al punto de congregar en la Costa Espacial de Florida un mínimo de 100 000 visitantes que querían presenciar el lanzamiento de este lunes 29 de agosto. Según estimaciones de la oficina de turismo local.

Entre las autoridades que estuvieron en el centro Kennedy figuró la vicepresidenta Kamala Harris. Además, es presidenta del Consejo Nacional del Espacio, y que tras el anuncio de la suspensión reiteró que el compromiso del Gobierno con el programa Artemis “se mantiene firme”. “Volveremos a la Luna”, afirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter, poco después de darse a conocer la suspensión.

While we hoped to see the launch of Artemis I today, the attempt provided valuable data as we test the most powerful rocket in history. Our commitment to the Artemis Program remains firm, and we will return to the moon.