Investigadores de la Universidad de Queensland (UQ) en Australia descubrieron que el veneno mortal de la araña tela en embudo contiene una molécula que puede ralentizar que las células del corazón mueran.

El veneno de esta especie contiene hasta 3 000 moléculas diferentes y al estar en una isla, se encuentra genéticamente aislado, comentaron los expertos, según publicó el 15 de julio del 2021 el portal australiano ABC News.

