‘Ha sido mágico’, dice el multimillonario Branson tras llegar al espacio

El multimillonario Richard Branson dejó manifiesta su emoción tras haber alcanzado el espacio este domingo en un vuelo de prueba a bordo de un avión de su compañía Virgin Galactic, el cual despegó desde Nuevo México.

“Ha sido mágico”, confesó el británico desde la pista de aterrizaje de la base Spaceport America, tras una hora de viaje a bordo del avión VSS Unity junto a otras cinco personas y en el que cruzó las 50 millas (80 kilómetros) de altura.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V