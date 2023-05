La historia detrás de la única foto que fue dejada en viaje a la luna

El 20 de abril de 1972, el astronauta Charles Duke despegó de la Tierra con destino a la luna con la promesa de llevar a su familia a ese lejano lugar en el espacio.

Duke había pasado mucho tiempo lejos de ellos por su trabajo en la misión espacial en Florida, Estados Unidos, mientras que la familia vivía en Houston. Por tal razón, el astronauta le prometió a su familia conformada por su esposa Dorothy y sus hijos Charles y Thomas que los llevaría a la luna.

Charles debía permanecer en Florida para poder hacer parte de la Apolo 16, misión que lo llevó como piloto del módulo lunar a este satélite, para recoger muestras lunares.

Ese día de abril del 72, despegó Apolo 16 hacia la luna y Duke llevaba consigo a su familia, para conducirlo al lejano viaje que les había prometido.

Al alunizar, Duke sacó la foto familiar de su bolsillo, cubierta por una bolsa de plástico y la dejó en la superficie lunar. Luego, se encargó de fotografiar a la luna y de retratar la prueba de que había dejado a su familia en ese lugar.

La fotografía de la familia Duke tenía en su parte posterior la leyenda: “Esta es la familia del astronauta Charlie Duke del planeta Tierra que aterrizó en la luna el 20 de abril de 1972”.

Según el portal especializado Xataka, para tomar esas fotografías se utilizó una Hasselblad 500 EL, que fue modificada para poder instalarla en el techo del Apolo 16. La cámara tenía un lente angular de 60 mm que lograba aumentar la profundidad de campo y obtener imágenes más nítidas.

