Presentan cápsula de lujo para viajar fuera de la Tierra

La primera compañía de experiencias de vuelos espaciales de lujo del mundo, Space Perspective, presentó el diseño de su cápsula, en la que los viajeros podrán disfrutar de una experiencia afuera del planeta Tierra con todas las comodidades.

La cápsula estará en la nave espacial Neptune, la cual ha sido "desarrollada para ser la nave espacial más accesible, más sostenible y más segura en o sobre el Planeta Tierra", dice la página web de la compañía.

Esta nave será llevada al espacio a través del SpaceBalloon, un globo propulsado por hidrógeno renovable, sin cohetes y sin huella de carbono asociada.



"En lugar de despegar, nos elevamos lentamente a 12 mph, lo que hace que la experiencia sea accesible para cualquier persona médicamente apta para volar con una aerolínea comercial", indica el sitio.

Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We've developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now! https://t.co/WAPT2EoNrR pic.twitter.com/WNlgA1Zg0P