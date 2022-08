Estudio afirma que el Ártico se calienta 4 veces más rápido que el resto de la Tierra

El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el resto del mundo, según un estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, que señala que este calentamiento acelerado de la región ártica sugiere que la zona es más sensible al calentamiento global que las estimaciones actuales.

El análisis, con datos de entre 1979 y 2021, lo ha realizado un equipo científico del Instituto Meteorológico de Finlandia, que ha demostrado que la idea frecuentemente repetida de que la región del Ártico se está calentando al doble de velocidad que el resto del planeta subestima considerablemente lo observado en las regiones polares.

En las últimas décadas, el calentamiento ha sido más intenso en esta zona, un fenómeno denominado amplificación del Ártico, según el cual la región se calienta, por término medio, entre el doble y el triple que el resto del planeta.

Esta es una de las manifestaciones más llamativas del cambio climático, resumen los autores liderados por Mika Rantanen.

Este nuevo estudio, que usa datos satelitales, confirma que "la zona ártica se ha calentado a un ritmo casi cuatro veces más rápido que la media mundial en los últimos 43 años".

"Esta proporción -la magnitud de la amplificación del Ártico- es mayor de lo que generalmente se ha informado en la literatura y en los medios de comunicación", señalan los investigadores en un comunicado del Instituto Meteorológico de Finlandia.

Según los datos, el calentamiento ha sido aún más fuerte a nivel local: por ejemplo, en la zona del Mar de Barents ha sido siete veces superior a la media mundial.

Los científicos explican que, por un lado, la estimación más alta se debe al fuerte y continuo calentamiento de la región ártica, y por otro, a que la evaluación se ve afectada por la forma en que se define el Ártico como zona y la duración del período sobre el que se calcula el índice de calentamiento.

Así, en el nuevo estudio, la región del Ártico se definió como el área dentro del Círculo Polar Ártico. La tasa de calentamiento se calculó a partir de 1979, desde cuando hay observaciones satelitales más detalladas.

"El Ártico se definió utilizando el Círculo Polar Ártico porque queríamos utilizar un área que la mayoría de la gente percibe como el Ártico", afirma Rantanen, quien detalla que se centraron en un período que comenzó en 1979 porque las observaciones posteriores a ese año son más fiables y porque el fuerte calentamiento comenzó en 1970.

