Arthur, el perro aventurero ecuatoriano, tenía un tumor en la espalda: 'Me dio un beso de despedida con su último aliento'

Arthur, el perro aventurero ecuatoriano cuya historia conmovió al mundo, se decayó en los últimos días. Dejó de comer, tuvo que ser internado y se descubrió que tenía un tumor en su espalda, pero ya no se lo podía operar. Finalmente, al mediodía del martes 8 de diciembre del 2020 murió en los brazos de sus dueños. Este perro se hizo famoso en el 2014 cuando empezó a seguir al equipo sueco que disputaba el Mundial Huirasinchi Explorer en Ecuador.

Mikael Lindnord, capitán del equipo, decidió adoptar al can y después se lo llevó a Suecia. Arthur vivió seis años de aventuras junto a Lindnord, su esposa Helena y sus dos hijos.



Tras comunicar la noticia del fallecimiento de Arthur en su cuenta de Instagram, el propietario del can explicó a EL COMERCIO cuáles fueron las causas de su muerte y cómo fueron los últimos años de vida del perro más conocido del país.



¿Cómo fue este 2020 para Arthur?



Este año fue asombroso y triste al mismo tiempo. Por supuesto que la pandemia del covid-19 fue un gran desastre. Pero, por otro lado, nos permitió pasar más tiempo en familia y pudimos tener aún más tiempo para realizar varias actividades, sin preocupaciones o estrés, como las caminatas de las mañanas con Arthur.



¿Recuerda alguna aventura en particular con su mascota o algún episodio que los marcó en los últimos seis años?



Hubo demasiados. El primero fue la caminata en la jungla durante el Mundial Huirasinchi Explorer en Ecuador, justo después de que nos conocimos. A él le gustaban todas las aventuras, especialmente las que involucraban a toda la familia. Él amaba eso. Nuestras largas caminatas en las mañanas eran sus favoritas.



¿Su muerte fue inesperada o Arthur ya estaba enfermo?



Arthur se enfermó rápidamente. Perdió el equilibrio y se puso débil. Dejó de alimentarse, pero nosotros seguíamos obligándolo a comer. El veterinario lo estaba revisando regularmente, pero no encontraba algo extraño o inusual en sus exámenes de sangre. Rápidamente su estado de salud empezó a empeorar, por lo que lo internamos.



En el hospital le colocaron suero y le realizaron rayos x y ultrasonidos. Mientras tanto, lo seguían hidratando y lo alimentaban con comida líquida. Arthur no mejoraba. Decidimos trasladarlo a un hospital más grande in Sundsvall. Finalmente, no lograron salvarlo. Allí encontraron que tenía un tumor grande en su espalda, pero no era posible operarlo debido a su condición. Arthur murió al mediodía del 8 de diciembre del 2020 en los brazos de Helena y míos.



¿Pudieron despedirse de Arthur?



Sí, tuvimos una despedida hermosa. Él me dio un beso de despedida con su último aliento.



Arthur vivió seis años con ustedes, que fueron quienes le dieron un hogar y cambiaron su vida. ¿Cómo él cambió la vida de Mikael y su familia?

En todas las formas. Yo nunca había tenido un perro antes de Arthur. Él me mostró el significado de la vida y se convirtió en mi alma gemela. Mi familia y yo siempre lo amamos como a un humano más.