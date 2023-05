Canciones de Roger Waters que se esperan en show en Quito

Roger Waters, durante una de sus presentaciones en la gira 'This is Not a Drill'. Foto: Twitter Roger Wters

Álex Puruncajas (I)

Quito será la ciudad 75 que visitará la gira 'This is Not a Drill', de Roger Waters, el exintegrante de la legendaria banda de rock Pink Floyd.

'This is Not a Drill', de Roger Waters, comenzó el 6 de julio del 2022, en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Terminará, precisamente, el 9 de diciembre de 2023, en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.

La gira ya estuvo en 57 de las 75 ciudades que contempla completar el artista británico. Recorrió Estados Unidos y México, en el 2022. Este año, sigue en ciudades europeas. Desde octubre del 2023, arranca con la visita a los territorios sudamericanos.

Los conciertos, ya realizados, se caracterizaron por una preponderancia en lo visual. Hubo pantallas gigantes, animales voladores y también frases de protesta del legendario cantante, en la tarima. Se adecuaron escenarios de 360 grados.

El guitarrista Dave Kilminster y el saxofonista Seamus Blake, los artistas más destacados, lo acompañaron en sus presentaciones. Sus interpretaciones resultaron elogiadas. Se espera verlos en Quito.

En estas localidades, Roger Waters ofreció conciertos que superaron la hora y media de presentación. No siempre repitió un 'setlist' o mejor conocido como la lista de canciones.

En Pittsburgh, Roger Waters presentó un 'setlist' con sus canciones más destacadas. Es una referencia para conocer lo que podría tocar en Quito.

Canciones de Roger Waters

Este es el 'setlist' que presentó el artista en Pittsburgh

1. Comfortably Numb

2. The Happiest Days of Our Lives

3. Another Brick in the Wall Part 2

4. Another Brick in the Wall Part 3

5. The Powers That Be

6. The Bravery of Being Out of Range

7. The Bar

8. Have a Cigar

9. Wish You Were Here

10. Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)

11. Sheep

12. In the Flesh

13. Run Like Hell

14. Déjà Vu

15. Is This the Life We Really Want?

16. Money

17. Us & Them

18. Any Colour You Like

19. Brain Damage

21. Two Suns in the Sunset

22. The Bar (Reprise)

23. Outside the Wall



Roger Waters en Quito

Move Concerts, DG Medios y Sight Concerts son los organizadores del espectáculo. Por el momento, ratificaron la información del show para el a las 21:00, en el estadio Olímpico Atahualpa ,en Quito.

La información del precio de los boletos todavía no se ha difundido. En Colombia y Perú ya se conocieron los portales para la obtención de los tickets y los valores.

El británico, de 79 años, visitará por primera vez Ecuador para un concierto. La expectativa crece entre sus seguidores.

