El legendario Roger Waters cantará en Quito, en diciembre de 2023

Roger Waters, el legendario y exmiembro de la banda Pink Floyd, confirmó su presencia en Ecuador. Foto: Facebook

Redacción Entretenimiento (I)

Roger Waters, el legendario y exmiembro de la mítica banda Pink Floyd, confirmó su presencia en Ecuador; llegará con la gira mundial denominada 'This is not a drill'.

El concierto

Roger Waters se presentará el próximo 9 de diciembre de 2023, a las 21:00, en el estadio Olímpico Atahualpa. norte de Quito. El encuentro es organizado por Move Concerts, DG Medios y Sight Concerts.

El repertorio del músico incluirá los éxitos más conocidos de Pink Floyd como: The Wall, Animals, Wish you Where Here. En la gira aprovechará para conmemorar los 50 años de su octavo álbum titulado 'The Dark Side of the Moon'.

Tecnología

La oganización confirmó que el 'show' tendrá un despliegue técnico sin precedentes en el Ecuador, incluirá sonidos cuadrofónicos y elementos de última tecnología en el mundo del espectáculo. Los detalles se contarán más adelante.

La gira

El tour de despedida viene precedido por varios conciertos en las principales ciudades del mundo. Su visita al Ecuador coincidirá con las fiesta de Fundación de Quito. Los precios, localidades, plataformas de venta y beneficios de preventa se conocerán en las próximas semanas, contaron los organizadores.

Como solista

Roger Waters editó su debut como solista en 1984, 'The Pros and Cons of Hitch Hiking'. En 1987 lanzó su segundo disco, 'Radio K.A.O.S.', y en 1990 representó en vivo una versión de The Wall en Berlín.

En 1992 lanzó Amused to Death.

