‘Uñas’, la búsqueda en la web más común en belleza y salud

Google Trends reflejó que ‘uñas’ es lo más buscado en la categoría de belleza y salud en Ecuador. Las búsquedas relacionadas demuestran el interés de los internautas por conocer sobre las mejores herramientas y técnicas para hacerse manicura en casa.

Para obtener los productos adecuados hay que acudir a una tienda especializada en belleza o a una farmacia, de acuerdo con Cristina Núñez, técnica de uñas. Un cortaúñas y una lima de granulometría de 180 “son lo básico” para mantener el buen aspecto de las uñas, señala la experta.



Micaela Sánchez, cosmiatra, dice que un tratamiento de manos y uñas en casa debe empezar con el sumergimiento de las manos en agua jabonosa por cinco minutos. Este tiempo debe respetarse para que las uñas no se hinchen y reciban bien el esmalte.



Después, se debe remover con palillos de naranjo las células muertas de debajo de la uña. Esta herramienta no es tan agresiva como sí lo son los instrumentos de metal, que “pueden causar arcos o malformaciones en la uña”, dice Sánchez. A continuación, se lima y da forma a las uñas.



El siguiente paso es bajar la cutícula o cortarla con un alicate. Esta herramienta es mejor que la pata de cabra. Esta última impide que el corte sea el indicado y limpio.



“Lo recomendable es no retirarla, porque es el sostén de la uña. Sin embargo, hay personas que producen mucha queratina y esto se traduce en mucha cutícula”, explica.



Para evitar el crecimiento excesivo de la cutícula se debe hidratar a diario esa zona con aceite de coco prensado en frío, de almendras o una fórmula específica para cutícula, según Núñez. Esto ayudará a remover las células muertas y a bajarla suavemente. Además, la hidratación constante evitará el levantamiento de hilitos de piel alrededor de las uñas.



El siguiente paso en la manicura es exfoliar la piel. Sánchez aconseja el uso de productos listos. Los exfoliantes caseros pueden ser muy agresivos para la piel. La sal y el azúcar son microcristales que pueden hacer microlastimados en la piel y la desgastan progresivamente.



La única receta casera que es inocua, señala, es el polvillo de arroz. Es decir, arroz triturado hasta tener un grano muy fino. Este ingrediente se remoja en agua tibia por cinco minutos y está listo para usarse.



A continuación, hay que hidratar las manos. Los productos con colágeno y antioxidantes ayudarán a mantener el aspecto joven de la piel. Además, hay que usar protector solar a diario, pues la alta radiación en el Ecuador mancha la piel de las manos.



Debido al constante lavado y uso de alcohol, las manos necesitan mayor hidratación en esta temporada. Para ello, se recomienda realizarse tratamientos de parafina o aplicarse vaselina por las noches.



Para la decoración duradera de uñas, debe usarse una base y un brillo. Asimismo, las capas de color no deben ser espesas. Los esmaltes económicos y los de secado rápido deben evitarse, pues provocan que la uña se vuelva amarilla.



La acetona también debe ser de la mejor calidad que permita el bolsillo, pues al ser un removedor, es muy fuerte para la piel y podría causar resequedad o dermatitis.



Quienes tienen uñas frágiles, deben evitar el uso constante de esmaltes y acetona, y la adquisición frecuente de servicios de pintura semipermanente y alargamiento de uñas.



La dermatóloga Karla Hidalgo recomienda el uso de esmaltes de calcio, pues actuarán como una capa protectora de la uña, lo que le permitirá recuperarse paulatinamente.

Bajo la categoría de Belleza y Salud de Google Trends en Ecuador también se realizaron búsquedas sobre tatuajes, rostro, mascarillas y maquillaje, lo que muestra un interés por la piel durante la pandemia.