El grupo Bacilos lanza el EP de amores y malamores

Cupido es el protagonista del nuevo proyecto musical del grupo Bacilos. La agrupación presentó el EP titulado ‘Cupido y compañía’, un trabajo que incluye cinco canciones que transcurren entre el anhelo de romance y el desamor. Desde su confinamiento en Miami, el puertorriqueño J.J. Freire, baterista del grupo, conversó con este Diario sobre los temas que integran este nuevo trabajo y sus planes tras la pandemia.

¿Cómo fue que el tema Carta a Cupido se convirtió en un EP?



Empezó cuando se nos ocurrió probar una versión mariachi de este sencillo, algo que no habíamos hecho antes. Lo mismo pasó con las otras tres canciones del EP, que nos llevan a experimentar y trabajar en nueva música que queremos compartir con el público. Ha sido un reto por saber cómo suena Bacilos en el 2020, en relación a su primera etapa.



En el EP hay temas que muestran una cara romántica y otra desafortunada del amor. ¿Cómo definirías al amor en el 2020?

No sé si el concepto del amor ha cambiado, pero veo que ahora las relaciones son más virtuales, en una realidad en la que se comparte menos y se dejan de hacer cosas juntos. La tecnología de cierto modo nos acerca, pero también crea un distanciamiento. En el caso de Carta a Cupido es como una secuela del tema Mi primer millón. Hay una intriga por saber qué pasa después de ese primer millón. Pero lo más importante en la vida es que estamos aquí para aprender a amar y ser amados.



¿Cómo se lleva el amor con la fama, son incompatibles?

El amor y la fama son compatibles cuando hay confianza, cosa que debe haber en toda pareja. Las relaciones no siempre son lo que uno quiere, sino que hay que saber adaptarse y saber escoger las batallas. En la vida hay amores y malamores.



¿Qué riesgos corre Cupido en medio de este confinamiento?

Yo no sé dónde andará Cupido. Hay parejas que están pasando la cuarentena juntos, y hay otras que les ha tocado estar separados. Espero que hasta Cupido haya aprendido algunas lecciones sobre esta situación. La tecnología nunca va a reemplazar el encuentro con los amigos y las personas que uno quiere. La pandemia nos muestra que tal vez necesitamos más abrazos, pero también que necesitamos liberarnos de ciertos amores tóxicos.



¿Qué ritmos y elementos musicales definen a este EP?

Seguimos interesados en fusionar ritmos. Siempre buscamos integrar nuevas sonoridades. Esta vez suena el cavaquinho brasileño, también hay yembe africano, que hace tiempo que no lo incluíamos. También probamos con otros tempos y seguimos abiertos a probar nuevos géneros.



Solo la canción Carta a Cupido ya suma más de 13 millones de vistas en Youtube. ¿Cómo recibe el grupo esta respuesta del público?

Después de volver de una pausa más extensa de lo previsto, estamos muy agradecidos por la atención y el cariño de nuestro público. Vemos que hay un público que conocemos de antes, pero también es impresionante ver un público más joven, cantando y disfrutando de nuestra música.



¿Qué efecto ha tenido la pandemia sobre el trabajo creativo y la agenda de la banda?

Estábamos a punto de iniciar la gira por Estados Unidos luego de haber tocado en Quito, Guayaquil, Bogotá, Lima y otras ciudades. Esos conciertos se moverán a otra fecha, en cuanto se pueda.