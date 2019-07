Una artista estadounidense transforma en arte frases extravagantes de Trump

LEA TAMBIÉN

Una artista estadounidense encontró una manera noble de registrar los comentarios más extravagantes del presidente Donald Trump: bordándolos en viejos tejidos como manteles, baberos e incluso ropa interior.

El resultado se puede observar en Tiny pricks project (Proyecto de pequeñas punzadas), una colección de 900 coloridas piezas bordadas a mano con “trumpismos”, muchas de las cuales estarán expuestas hasta septiembre del 2019 en una tienda en Nueva York, Lingua Franca.



“Es un modo creativo de lidiar con la locura, algo que creo que es difícil de encontrar”, declaró la autora del proyecto, Diana Weymar. “Considero que este proyecto es un modo de punzar la propia consciencia”, dijo la artista de 50 años en referencia al título. “Y, por supuesto, hace referencia a otro tipo de punzada, a otros significados”, añadió entre risas.



En enero del 2018, Weymar tomó una tela vieja de su abuela y cosió sobre ella la frase de Trump “I am a very stable genius” (Soy un genio muy estable).

Luego de subirla a Instagram, recibió una gran respuesta. Así que empezó a coser una o dos piezas por semana, pero pronto se dio cuenta de que no podía coser al ritmo de las extravagantes declaraciones del presidente.



Empezó a organizar talleres e invitó a otros costureros a enviar sus propuestas. Ella misma cosió unas 450 piezas y además recibió más o menos el mismo número de otras personas, entre ellas algunas de Francia, Gran Bretaña y Australia.



Para muchos de los participantes, firmes oponentes de Trump, es un proceso catártico y un modo de protestar. “El estado actual de nuestra nación me hace sentir inútil y frustrada”, confesó Rebecca Gerstung, una visitante de la exposición. “Me inspira a querer hacer lo mismo”. “Es un modo de convertir algo terrible en bonito, y creo que utilizar la aguja para punzar seguramente ayuda a soltar la rabia”, añadió la mujer de 45 años.

La artista Diana Weymar intenta dejar un "registro" de las expresiones de Donald Trump a lo largo de su presidencia. Foto: AFP

2 020 en 2020



“Witch hunt!” (¡Caza de brujas!) o “I want great climate” (Quiero un buen clima) son algunas de las frases de Trump que se pueden leer en la muestra. Las expresiones más controvertidas del mandatario sobre mujeres se repiten varias veces. Algunas de las más famosas son “Grab'em by the pussy” (Agárralas por el coño) y “You're disgusting” (Eres repugnante), la frase que dijo en 2011 luego de que una abogada dejara su declaración para extraerse leche materna.



Weymar, basada en Canadá, se mostró reacia a llamarla una exposición en contra de Trump, y la describió como “un registro” de las expresiones que él mismo dijo. Incluso dice que le gustaría recibir artículos de los defensores del presidente.

La artista Diana Weymar quiere realizar 2 020 piezas para las elecciones presidenciales de 2020, en Estados Unidos. Foto: AFP



“Todavía no sucedió, pero creo que sería interesante ver cómo quedan esas piezas al lado de las de sus detractores”, dijo. La artista quiere llegar a las 2 020 piezas para las elecciones de 2020, en las que Trump busca la reelección, y espera que el proyecto pueda influenciar el voto de la población.



Especialmente le gustaría que se expusiera en los estados pendulares -aquellos que en algunos comicios favorecen a los demócratas y en otros a los republicanos.