Arthur, el perro ecuatoriano, 'celebró' su cumpleaños este viernes 15 de noviembre del 2019

Un momento de impacto vive en la memoria del deportista sueco Mikael Lindnord: "Aún recuerdo cuando te negaste a rendirte y saltaste al agua detrás de mí". Sus palabras están dirigidas a Arthur, el perro ecuatoriano que se convirtió en el protagonista canino de la familia de Lindnord y que este viernes 15 de noviembre del 2019 celebró su cumpleaños en un hogar sólido y protector. No se conoce con exactitud el número de años al que llegó el amigo peludo, pero oscila entre siete y ocho años.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Lindnord escribió un largo mensaje para su mejor amigo. En él detalla su conmovedora relación. El texto acompaña una foto en la que Arthur observa al lente fotográfico.



"Hoy (15 de noviembre) han pasado exactamente cinco años desde que nos encontramos en Ecuador. Cinco años que se han movido muy rápido y han creado tantos recuerdos", recuerda el deportista.



La vida de Arthur, un perro blanco mestizo, cambió en noviembre del 2014. En ese año, se desarrollaba el Mundial de deportes de aventura Huirasinchi Explorer en el país y un peludo amigo decidió acompañar al equipo sueco Peak Performance en su travesía por los parajes ecuatorianos. Su vida dio un giro inesperado: Helena y Mikael Lindnord decidieron adoptar a Arthur y trasladarlo al norte de Europa. Suecia fue la nación que acogería al pequeño peludo, que se estima tenía entre dos y tres años entonces.



Lindnord contó a sus seguidores -y a los de Arthur- que él es un amigo peludo atento, cariñoso. "Cuando siempre me das la misma bienvenida, incluso si solo estuve fuera por dos horas o cuatro días. Esa única vez me desafiaste" escribe.



Arthur parece haber agradecido el gesto solidario de Mikael; se convirtió en un protector. "Cuando me cuidabas cuando estaba muy enfermo cuando estaba solo y no podía moverme durante tres días. Cuando le enseñaste a Thor (su hijo) cómo caminar, dejando que se afiance en tu pelaje cuando dio sus primeros pasos", rememora el deportista.



Lindnord también recuerda la primera vez que el perro ingresó en en el que sería su nuevo hogar. El can 'investigó' toda la casa antes de acostarse en la cama y dormir toda la noche.

Para el deportistas, los cinco años que han pasado con Arthur "han ido el mejor momento de mi vida, creciendo de tres a cinco personas en nuestra pequeña pandilla. Todas las aventuras que no pensé que fueran posibles, las hiciste todas", relata.



Las fotografías que descansan en el Instagram de Lindnord dejan ver lo feliz que es Arthur entre la nieve, los niños y los paisajes. "Sé que estamos bendecidos y desearía que todos los humanos pudieran experimentar la conexión que me das por lo menos solo un día. Arthur, tú completas a la familia Lindnord", dijo el deportista.

La de Arthur es una historia de esperanza y defensa de los derechos de los animales. A finales de octubre pasado, Mikael contó que el canino está en proceso de recuperación tras haber perdido masa muscular.



Lindnord decidió llevarla a la literatura primero en el libro 'Arthur, el perro que cruzó la selva para encontrar un hogar', que pronto dará el salto a la pantalla cinematográfica.



La iniciativa de Mikael marcará el regreso de Arthur al Ecuador, pues él y su nueva familia llegará el país entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre del 2019.