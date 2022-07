Tentáculos de extinción llegan a más especies

Un Tigre de Sumatra en el Tierpark de Berlín, Alemania. Está en peligro de extinción. Hay apenas 400 ejemplares en libertad. Foto: Europa Press

Madrid. Europa Press (I)

Un estudio sobre la biodiversidad mundial, realizado por más de 60 expertos, reveló que hay más especies en peligro de extinción de lo que se pensaba, por lo que los científicos consideran que es necesario actuar para evitar una extinción masiva. Se publicó en la revista Frontiers in Ecology and the Environment.

“La pérdida de biodiversidad es uno de nuestros mayores retos medioambientales en el mundo, probablemente más importante que el cambio climático. El problema del cambio climático puede corregirse dejando de emitir más dióxido de carbono a la atmósfera. Si se pierde una especie, desaparece para siempre”, advirtió el profesor Johannes Knops, investigador de la Universidad de Xi’an Jiaotong-Liverpool, en China.

Se trata de uno de los primeros estudios que reúnen diversos datos geográficos y demográficos de miles de expertos internacionales en biodiversidad. Su objetivo es identificar las lagunas de conocimiento y las diferencias de opinión de los expertos en el campo de la biodiversidad.

La perspectiva de cada experto contribuyó a una evaluación exhaustiva de la pérdida de biodiversidad y de los factores más influyentes que afectan a los ecosistemas del mundo.

Las conclusiones sugieren que pueden estar amenazadas más especies de lo que se pensaba. Los expertos estiman que, desde el año 1500, el 30% de las especies se han visto amenazadas de extinción o se han extinguido. Si las tendencias actuales se mantienen, esta cifra podría aumentar hasta el 37% en 2100. Pero, con esfuerzos de conservación rápidos y amplios, esta cifra puede reducirse al 25%.

El estudio también señala que los factores que más influyen en la pérdida de biodiversidad son el cambio climático, la contaminación y el cambio de uso de la tierra y el mar, y la explotación.

“La pérdida de biodiversidad se produce en lugares diferentes, y hay lagunas en nuestra comprensión común de la misma. Esa colaboración puede ayudarnos a llegar a un consenso sobre dónde realizar esfuerzos para mejorar la biodiversidad”, destacó Knops.

Esperanza para las aves

Los resultados de un nuevo estudio, que investiga cómo las aves experimentan la neofobia, es decir, el miedo a las cosas nuevas, podrían desempeñar un papel vital para ayudar a salvar especies.

La investigación, publicada en la revista Royal Society Open Science, estudió el comportamiento de un pájaro poco común llamado estornino de Bali (‘Leucopsar rothschildi’), del que hay menos de 50 ejemplares en libertad.

El estudio examinó cómo respondían 22 estornino de Bali en cautividad a la presencia de nuevos objetos y tipos de comida. Los investigadores creen que la recopilación de este tipo de datos puede ayudar a elaborar nuevas estrategias de conservación.

Pronóstico

Si continúa la tendencia, para el 2 100 desaparecerá el 37% de las especies por culpa del cambio climático, la contaminación y el cambio de uso de la tierra y el mar.